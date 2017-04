Memoria feliz del cronista de un oscuro tiempo

Hoy se presenta en Oviedo la reedición de 'Para parar las aguas del olvido', las memorias de infancia y adolescencia del escritor y periodista Paco Ignacio Taibo I (1924-1928), publicadas en 1982 por Júcar y recuperadas ahora por el sello madrileño Drácena en una edición al cuidado de Gastón Segura, con prólogo de Luis García Montero. Y lo hará en un acto organizado por el Aula de Cultura de EL COMERCIO y en uno de los escenarios evocados por el autor: la Librería Cervantes, fundada por don Alfredo Quirós en 1921 y a la que llegó el niño Taibo, recomendado por la madre de otro de los protagonistas del libro, el futuro poeta Ángel González.

La vida del autor de estas memorias estuvo marcada muy directamente por los acontecimientos históricos vividos por su familia durante la Revolución de octubre del 34, la guerra civil y la inmediata postguerra. De todo ello habla en 'Para parar las aguas del olvido', un libro que para el responsable de la edición actual, el escritor Gastón Segura, resultó un grato descubrimiento cuando se le propuso la tarea: «Lo que más me atrajo como lector fue la vivacidad del texto», afirma, y a renglón seguido especifica: «A pesar de estar narrado en estampas y de que esto en principio podría conducir a un cajón de sastre y 'desastre', la sensación que uno tiene es la de la amenidad, el disfrute y la vivacidad de sentirse realmente en aquel tiempo. La vivacidad y la gracia son las grandes virtudes de esta obra».

Otro de los elementos que atrajeron la atención de su editor literario es la manera en la que PIT I trata de sus vivencias en un tiempo tan difícil como el que siguió a la derrota republicana y las consecuencias para su propia familia: «Cualquier otra persona habría escrito el libro con un cierto afán, no diría revanchista, aunque sí de desquite, y no es el caso: hay una bondad en su mirada y, sobre todo, una gracia que le impiden hurgar en aspectos muy dolorosos para él y a la vez no escamotearlos, dejártelos ahí de tal manera que los compartas. Esto es maravilloso, es lo que más me impresionó del libro».

El sentido del humor, la bondad y la fidelidad a unas ideas son también las virtudes de la personalidad de Paco Ignacio Taibo Lavilla, que destaca el ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces, amigo muy cercano del escritor: «Era un hombre absolutamente singular a la hora de interpretar la vida y con un sentido muy profundo de la amistad, un conversador fuera de lo corriente, interesado por todo y una persona inteligente y hospitalaria que se hacía querer».

Notablemente afectado por el reciente fallecimiento de su viuda, Mari Carmen Mahojo, el hoy senador socialista, tiene un recuerdo especial de la familia Taibo: «Cuando veo en la memoria a PIT I, estoy viendo también a Mari Carmen, a sus hijos. Formaban un verdadero clan, en el buen sentido de la palabra... Tenían una cohesión interna familiar indestructible y transmitieron a sus hijos unos valores ejemplares que ellos luego desarrollarían brillantemente con personalidad propia».

Por la memoria del político gijonés desfilan los momentos compartidos con el padre del también escritor y creador de la Semana Negra, Paco Ignacio Taibo II, como el viaje que hicieron a Nueva York: «Allí nos llevó a bares que formaban parte de su circuito internacional y en los que pudimos disfrutar una vez más de su amenidad... Era una delicia conversar con él». Areces evoca sus encuentros durante la celebración del festival policiaco y particularmente la oportunidad que tuvo durante su mandato como alcalde de la ciudad para rendirle homenaje: «Le dimos muy merecidamente el nombre de una calle en Gijón para que pudiésemos recordar a uno de sus personajes más singulares y con una vida meritoria y dilatada en todos los sentidos».

Respecto al libro que ahora recupera la editorial Drácena, Álvarez Areces señala la impresión que le produjo su lectura cuando vio la luz por primera vez en 1982: «Me pareció fascinante la manera en la que cuenta episodios terribles a través de pequeños detalles y que remiten a una anécdota que le oí contar sobre la lluvia de libros caídos del cielo tras un bombardeo y cómo se abalanzaron a por ellos, para desilusionarse al ver que estaban en latín». El interés de estas memorias va más allá de la propia experiencia vivida, a juicio de quien fuera su amigo: «Describe una época y la interpreta, algo fundamental para saber dónde estamos y que en este mundo tan cambiante debemos apostar siempre por la esperanza».

Otra de las personas que conocieron de cerca a PIT I, el escritor mexicano Miguel Cane, viaja en la memoria a los días en los que entró a trabajar con él en el diario 'El Universal': «Le llamé señor Taibo, tratándolo de usted, y me respondió: 'El señor Taibo era mi padre y está muerto, y de usted solo me tratan los enemigos. ¿Vamos a ser enemigos, criatura?'». Hoy sigue recordando al amigo y, sobre todo, al escritor: «Era un gran cronista, sabía cómo observarlo todo y plasmarlo en un papel, se autodefinía como 'constructor con palabras' y lo era de una gran precisión e inteligencia». Cane se alegra de la reedición de las memorias de su amigo, a las que define como «un libro maravilloso, fundamental, en el que los lectores encontrarán un filón memorable y entrañable como era su autor en la vida real».

Esta tarde, a las 19.30, Gastón Segura y el autor del prólogo Luis García Montero estarán en Oviedo presentando esta reedición en un acto de Foro Abierto que cuenta con la colaboración de EL COMERCIO.