«La diferencia entre hombres y mujeres no es solo algo anatómico»

Novelista, poetisa y ensayista, Siri Hustvedt (Minnesota, 1955) se licenció en filología haciendo una tesis doctoral sobre Charles Dickens, pero sus intereses intelectuales eran de más amplio espectro, por lo que se ha convertido asimismo en una experta en Bellas Artes, en filosofía, neurociencia o psicología. Gran parte de ese bagaje cultural está en los ensayos que aborda en su libro más reciente, 'La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres' (Seix Barral, 2017), que hoy presenta en el Centro Niemeyer (20 horas). Por otro lado, es la mujer de Paul Auster, aunque siempre ha querido preservar su autonomía intelectual.

-Una de las ideas que se manifiestan en su libro gira alrededor del concepto del 'yo', del que dice que no se cuenta con un consenso digamos científico. ¿Cuál es el 'yo' de Siri Hustvedt?

-No creo en lo que podría llamarse un 'yo' auténtico. Todo el mundo tiene varios 'yoes', desde el 'yo' familiar' al que mostramos en público. O el 'yo' como idea interna acerca de nosotros mismos. Es una cuestión filosófica muy vasta.

-En el estudio que realiza de los cuadros en los que incorporan mujeres a algunos de sus lienzos Picasso, Max Beckmann y Willen de Kooning, menciona al paso 'El segundo sexo', de Simone de Beauvoir, donde dice que «no se nace mujer sino que se llega a serlo». ¿Es la clave para entender la diferencia entre sexo y género, que no parecen comprender quienes sostienen que los niños lo son desde el origen por poseer pene y en el caso de las niñas por su vulva?

-Sin duda. La diferencia entre sexo y género es incluso útil para algunos sectores feministas. El género depende de modelos del desarrollo humano, del nivel epigenético o del desarrollo cerebral, como nos enseña la neurociencia. Y está relacionado con la función del entorno de una cultura concreta y sus interpretaciones de lo masculino y lo femenino. La diferencia de géneros no es algo meramente anatómico, sino que se corresponde a un fenómeno psico-bio-social, en el que están entrelazados los tres componentes.

-Por extensión, ¿la obra de arte no tiene sexo?

-(Bromea) ¡Naturalmente que no, no es un animal que esté vivo!... Pero es cierto: la obra de arte no depende de quién la ha realizado, sino de cómo la perciben un espectador y una cultura determinadas.

-¿Sería un buen ejemplo el de Karl Oven Knausgärd, el autor de 'Mi lucha', escritor noruego al que dedica uno de los capítulos?

-Así es. Pese a que haya titulado su serie de novelas autobiográficas como la obra de Hitler, es un ejemplo del espíritu femenino en lo que escribe. Me parece admirable.

-Otra escritora a la que presta atención es Susan Sontag y su punto de vista respecto de la pornografía. Usted dice que las últimas corrientes del feminismo aceptan de mejor grado la pornografía...

-Se han ido poniendo más de acuerdo en su aceptación. Y es que suponer que en la sexualidad de las mujeres no cabe la imaginación pornográfica es una tontería.

-Yendo a su condición de novelista, mantiene que una de las mejores contribuciones de la ficción es «salir del yo y hacer una incursión en el otro». ¿La literatura digna de tal nombre es aquella en la que el lector sale transformado?

-Mi argumento es que la naturaleza del arte, en general, es colaborativa. En el caso de la literatura, entre el escritor y el lector ha de producirse una interrelación subjetiva. Unas veces funciona y otras fracasa. Lo que no tiene sentido es una literatura 'standard'.

-En el plano personal, a los cincuenta y tres años decidió acudir al psicoanalista. ¿Con resultados más óptimos que los confesados por Woody Allen?

-(Risas) Nunca pensé que estaba tan neurótica como para ir al psicoanalista. Bueno, en mi caso ha sido una experiencia liberadora.

-Cuenta que cada año hay un millón de suicidios en el mundo. ¿Un indicio de que nuestra sociedad está mal organizada?

-En todas las culturas han existido suicidios. Por distintos motivos, psiquiátricos, de pobreza, culturales... Sería una utopía pretender erradicarlos por completo.

-Es militante contra Trump. ¿Qué augurios tiene para el futuro?

-Trump es un desastre, pero ha provocado que la sociedad esté organizando legalmente su resistencia. Confío en que no logre una segunda administración. Cruzo los dedos y rezo...