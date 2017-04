Siri Hustvedt: «La lectura es como si entraran en nosotros otras personas»

El ciclo del Centro Niemeyer que lleva como rótulo el de 'Palabra', coordinado por el profesor de la Universidad de Oviedo Javier García Rodríguez, recibió ayer a Siri Hustvedt (Minnesota, 1955), que congregó a unas 150 personas. Escritora de amplio abanico, ya sea en el género novelístico -'Los ojos vendados', 'Todo cuanto amé', 'Elegía para un americano', 'El verano sin hombres' o 'Un mundo deslumbrante'-, o también dedicada a la poesía -'Leer para ti'- en esta ocasión vino a Avilés para ofrecer la vertiente ensayística que asimismo cultiva, presentando el libro titulado 'La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres'. Un compendio de su extensa erudición en el que se ocupa, por ejemplo, de Picasso, Almodóvar, Win Wenders, Susan Sontag, el psicoanálisis, el suicidio o la filosofía de Soren Kierkegaard. Todo ello desde la perspectiva de un feminismo que se ocupa de las artes, las ciencias y las humanidades. Dialogó durante un animado encuentro con Yolanda Morató, doctora en Filología por la Universidad de Sevilla y profesora de la Universidad Nebrija. Abordaron en el inicio de la conversación cuánta es la influencia que tiene la literatura en la configuración personal de los lectores. Siri Hustvedt se remitió al crítico literario George Poulet y a su visión de la lectura en términos de «ocupación». O sea, «la lectura es como si entraran en nosotros otras personas, una conciencia que no es la nuestra. Nos dejamos invadir. Y eso flexibiliza nuestra mente. Es lo que ha hecho que yo ahora sea una mujer madura de sesenta y dos años y no quien era antes. Nos construye aquello que leemos». No obstante, en medio de la enorme información que recibimos en la sociedad actual, previno ante el riesgo de que «cada vez sabemos más de menos cosas», debido a la especialización. Y aconsejó un juicio crítico frente a internet. «¿Todo está en internet?», se preguntó, para responder que muchas de las supuestas verdades que llegan mediante esa vía «ni siquiera poseen una fuente fiable». Algo que ocurre incluso en el mundo científico. Puso de ejemplo la idea divulgada de que en un noventa por ciento de casos el suicidio obedece a enfermedades mentales. Buscando las fuentes de esas estadísticas, advirtió que no existían.

En torno a la subjetividad de nuestras apreciaciones, indicó un experimento según el cual el sabor de un mismo vino es más apreciado si la etiqueta señala un precio mayor. Algo que extendió al valor que concedemos a las obras de arte, defendiendo la conveniencia de examinarlas de modo autónomo. Y otra apelación giró acerca de la necesidad de hallar puntos de encuentro entre la ciencia y las humanidades. Dicho en palabras de la profesora Morató, «el análisis químico de una lágrima no permite saber lo que es la tristeza».