«Estaba perdida y pensaba en si iba a tener una vida infeliz por no tener hijos»

Escribir le sirve a María Fernández-Miranda de terapia. Cuando los tratamientos de fecundación in vitro por los que pasó no surtieron efecto, la periodista gijonesa necesitó «aclarar sus ideas». De aquella situación salió un proyecto que fue creciendo hasta convertirse en libro, que lleva por título 'No madres. Mujeres sin hijos contra los tópicos' y que su autora presentó ayer en el Antiguo Instituto de Gijón, «en casa», tras hacerlo primero en Madrid.

«Estaba perdida y pensaba en si de verdad iba a tener una vida tan infeliz e imperfecta por no tener hijos», respondió Fernández-Miranda a las preguntas que le iba haciendo la también periodista Susana Castañón, presentadora del acto. Siguió escribiendo sobre la no maternidad elegida o impuesta y, a medida que el proyecto crecía, quiso incluir también otros testimonios.

«Cogí el teléfono y llamé a la actriz Maribel Verdú, que no conocía de nada, y se lo conté. Aceptó porque creía que era algo necesario», recordó la autora. Necesario, concretó, porque «ni siquiera hay una palabra para designarnos». Se dio cuenta cuando llegó la hora de buscar un título para el libro: «Nos definen por lo que no tenemos».

Contra eso quiso 'luchar'; «no ir en contra de la maternidad» -exceptuando a las que define como 'madres talibán'-, sino demostrar que hay otras opciones, que «no hay un modelo de vida mejor que otro» y, ante todo, «educar» a la sociedad en un tema que «parece usarse de conversación de ascensor». Tanto la autora como su presentadora repitieron las preguntas típicas que se les formulan a las mujeres en edad de procrear. «Sandra Ibarra -que también presta aquí su testimonio- pasó dos procesos de leucemia, en los que no le protegieron los ovarios, por lo que ahora no puede tener hijos, algo que ella ha contado y publicado en un libro», explicó la autora gijonesa, «y aún así todavía se le pregunta si tendrá hijos o por qué no los tiene». El caso de Verdú es diferente. A ella la pregunta le genera hartazgo y matiza que a un hombre sin hijos no se le pregunta. «Ella lo comprobó cuando coincidía en alguna 'promo' con Luis Tosar, antes de que este fuese padre», contó la autora.

Al pensar los motivos por los que Fernández-Miranda quería tener hijos, la gijonesa entendió que todos eran egoístas, empezando por tener a alguien que la cuidase cuando fuera mayor. Y en su caso es una enfermedad, la endometriosis, la que le impide ser madre. «Quiero hablar de ella para que se investigue y no sea un tabú para las nuevas generaciones», zanjó.