David Fueyo (Oviedo, 1979), maestro de profesión, lleva publicados cuatro poemarios: 'Cuaderno de Fuerteventura' (2011), 'Platónica' (2011), 'Mi primera colección de perdedores' (2012) y 'El espíritu de la escalera' (2014). Hace un mes presentó el quinto, 'Ruido rosa' (Bajamar Editores).

-Titula su poemario 'Ruido rosa', tal sinestesia obedece a una prueba habitual de sonido o de audio. Usted explica: «El ruido rosa estimula suavemente todo el espectro frecuencial del oído humano y su densidad espectral se asemeja a los sonidos cotidianos que escuchamos en nuestra vida diaria».

-Llevo muchos años dándole vueltas a ese título, es muy visual, muy sugerente. Durante una época trabajé en una orquesta y el ruido rosa de la prueba de sonido era capaz de atormentar a una plaza entera repleta de gente. El ruido siempre está presente en nuestra vida. Tan solo hay que pararse a escucharlo y ponerle orden. En mi caso he querido transformarlo en poemas.

-Pelayo Fueyo, aparte de su madurez poética, destaca en el prólogo su perspectiva original del paso del tiempo y lo que queda inmune a este, que es siempre la amistad y el amor paternal y conyugal.

-Comparto con Pelayo una extraña fijación por los relojes y cierta obsesión poética por el paso del tiempo, por lo que se va con él y por lo que queda. Ser padre también te hace madurar y sentir que dentro de ti se enfrenta el poeta errático contra el padre de familia que se pasa el día cambiando pañales. Mi vida loca ahora lo es solo sobre el papel, pero creo en cada instante de la vida cotidiana subyace un poema.

- Destaca Pelayo Fueyo el paso del surrealismo en su anterior poemario ('El espíritu de la escalera') a un simbolismo imaginista de nuevo cuño en esta entrega.

-Coincido con los cánones del imaginismo en la búsqueda de la palabra exacta y en el ritmo propio de cada uno de los poemas, los cuales van formando la música del poemario en general. No renuncio al surrealismo porque me interesa desde que tengo uso de razón. Si tuviera que definirme lo haría como situacionista, como un revolucionario de la vida cotidiana y sus pequeñas cosas. 'Ruido rosa' es todo eso hecho poemas.

-Platón y Kavafis son las figuras centrales del trabajo, el segundo reelaborado con el tema de la traición, y el primero con una cierta adecuación del poeta al tiempo que ahora le toca vivir.

-Son sin duda dos referentes para mi, uno en lo filosófico y el otro en lo literario. En sus lecturas siempre han contestado aquellas dudas que en su momento me había planteado. En este caso dedicarle el capítulo 'Ítaca' a Kavafis era una necesidad; en el momento en el que lo entendí tuve que hablarle.

-Hay en todo el libro algo muy francés: un intento de supervivencia en el arte por encima de la vida. A este respecto es significativa la cita de Louise Bourgeois que coloca en un momento dado: «El arte es una huida, no un destino».

-Efectivamente, no concibo la vida sin arte y la entiendo como una obra de arte continua en la que vas dejando momentos bellos junto a borrones que quisiéramos. Marco Aurelio dijo aquello de que «el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza». Bien, dejemos por escrito esa lucha, hagámos la literatura y que otros la disfruten.

-Reivindica la poética de Aleixandre que sitúa al poeta como hombre, sin escisión posible entre ambos. ¿Cabe entonces una obra de cuño exclusivamente autobiográfico?

-Evidentemente no. La literatura puede alimentarse de vivencias pasadas o de aquellas que nos gustaría vivir y que por distintos motivos no podemos. Me identifico mucho con lo dicho por Gimferrer: «Soy incapaz de interpretar mi vida». Digamos que creo en la poética del «yo» cuando el «yo» es un personaje.

-Recoge la poética de Roger Wolfe sobre para quién escribir: «Escribo para gente que no tiene otro sitio donde caerse muerta que la superficie de un poema».

-Considero que no toda la poesía tiene que estar impregnada de consideraciones sociales, también ha de haber lugar a la forma más que al fondo, pero como persona no puedo ser impermeable a la realidad que me rodea. En el poemario hay formalismo y realidad. En ese capítulo en concreto me preocupo más del fondo que de la forma. El poeta no puede estar siempre a cinco metros sobre el suelo, sino que debe papar el barro de lo cotidiano cada día.

Resaca de lo vivido

-Hay un loable tiempo de resaca de lo vivido, unido siempre a la aparición del eterno femenino, que llega para salvar y recomponer. Cita a Juan Gelman a este respecto: «Tu cuerpo es el único país/ donde me derrotaban».

-Vivir deprisa hace que uno se sienta viejo muy pronto. Yo encontré mi puerto y creo que es hora de contar lo vivido y cantar a lo que queda por delante, aún así hay algo de magnético en la construcción de nuestros propios infiernos literarios. Crearlos, sumergirnos en ellos y salir para contarlos. La literatura es maravillosa, es la manera más rápida y barata para poder vivir otras vidas.

-En el poema homónimo al título del libro hay el canto a dejar de ser joven, la noche negra como guarida de alimañas, todo un 'tempus fugit' que no parece irse en todo el texto.

-Pero también hay algo de poético en volverse viejo y visitar esas guaridas de las alimañas por la noche, en sentirse extraño y saber que queda la literatura y que esa visión mañana por la mañana será un poema. Por supuesto que ese 'tempos fugit' impregna todo el poemario y posiblemente también el resto de mi obra. Soy impaciente de nacimiento, ¿cómo no iba a estar esa impaciencia reflejada en mis poemas?