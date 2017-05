Genaro Alonso, na presentación del 'Llazarín': «Les llingües son la solución, non el problema»

«Les llingües son pures formes, toes falen de lo mesmo pero enxamás dicen lo mesmo», con esta frase definió la identidá llingüística el conseyeru de Cultura Genaro Alonso Megido ayer nel Ridea, na presentación de 'Llazarín de Tormes' na versión asturiana de Pablo Suárez García. El representante del Principáu peslló l'actu y como él mesmu reconoció con humor tamién lu abrió 'involuntariamente', ya qu'enantes de que diere empiezu tuvo de llindiar con un escrache d'un garrapiellu d'estudiantes universitarios que protestaben pol preciu de les tases, acusando al partíu gobernante d'incumplir les sos promeses electorales nesi sen. Mientres desplegaben una pancarta cola fras 'Afogaes poles tases' pidieron un debate con Alonso que-yos afeó la so actitú y retrucó: «Nun ye'l momentu nin el sitiu».

Foi l'anécdota d'una presentación na que'l conseyeru y el restu d'intervinientes nun aforraron n'empoderamientos al trabayu del traductor del clásicu castellán, autor tamién de les versiones na nuestra llingua de 'El Quixote', 'Tirante el Blancu' y, bien lluego, tamién de 'La Celestina', como anunció l'editor Juan Carrio. La escritora y collaboradora de EL COMERCIO Vanessa Gutiérrez resaltó el rigor de la versión a la que nomó «arma cargada de futuru pa la nuestra llingua» y afirmó que Suárez llogra «con un llabor delicáu lo más difícil y lo que defín la caldá d'un traductor: mantenese invisible a los güeyos de los llectores».

Nel so turnu d'intervención Xuan Xosé Sánchez Vicente, autor del prólogu, confesó la so admiración pola xera de Suárez García desque lleó les sos primeres traduciones y apuntó qu'ésta, ente otres virtúes, «permítenos lleer les dos obres al mesmu tiempu (orixinal y versión) y ensin ser 'castellanizante' caltién el ritmu de la narración orixinal». Siguiólu la presidenta de l'Academia de la Llingua, Ana Cano, que dirixó la tesis doctoral del traductor en 2007 y atopó na xuntura de les tres especialidaes universitares nes que Suárez se formó: Inxeniería de Telecomunicaciones, Filoloxía y Matemátiques, una amuesa del curiáu y la calidá puestos nes sos versiones lliteraries. Al so llau, el conseyeru de Cultura, robló el so discursu con una fras que de xuro nun-y cayera embaxo a Cano: «les llingues son la solución, non el problema».