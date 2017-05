En rosa y en serio

Fue de las primeras cosas que dijo ante el público reunido en el auditorio del Niemeyer -unas trescientas personas, con muchos móviles filmando-, que «me siento rosa por dentro y también por fuera con las gafas de sol que me he comprado en Miami». Boris Izaguirre (Caracas, 1965), fiel a sí mismo o a su personaje. Rematando la frase: «El mundo se está acabando, como todos sabemos, pero quiero que sea una decadencia rosada».

Participaba en la tarde de ayer en el ciclo de 'Palabra' del Centro Niemeyer, coordinado por Javier García Rodríguez, en diálogo mantenido junto al periodista Juan Ramón Lucas, coincidiendo asimismo con las jornadas que allí se vienen desarrollando del II Festival LGTBIQ. A ese respecto, explicó a EL COMERCIO que su declaración pública de homosexualidad, hace años, «no fue para postularme adalid de nada. Era ridículo que siendo tan amanerado lo negara». Por otro lado, consideró que «es horrible estar dentro del 'armario'. Sé la carga que supone para gentes que conozco. Y agradezco mucho a mis padres que no me obligaran a eso, fue un privilegio». Amplió las gratitudes a España , pues «este país contribuyó a mi evolución», volviendo a su humor singular: «Me ha dado una voz, un rostro, un marido y un armario de ropa increíble».

En plano diferente, residente en Miami desde hace dos años, opinó acerca de 'la era Trump', exponiendo que ante la duda de permanecer allí o no tras la victoria del nuevo presidente republicano, estimó que «era una buena idea quedarse, pues el auge de la derecha populista se está extendiendo a todo el mundo y contemplarlo desde allí, pese al pánico que pudiera llegar, es insuperable». Alabó en sentido inverso «la capacidad del sistema norteamericano para defenderse de los ataques», poniendo a modo de ejemplo «el juez que le paró los pies al presidente».

Un poco más remiso se mostró al ser preguntado por Venezuela, donde recientemente su padre, Rodolfo Izaguirre, ha escrito un artículo muy crítico contra el gobierno de Maduro. «Yo también soy crítico», se sumó, aunque advirtiendo que alguien le había enseñado que «los artistas y la política no viajan bien juntos». A pesar de ello, eludiendo ese consejo -«he aprendido a mojarme un poco», matizó-, expresó sus sentimientos filiales diciendo que «es horrible que un hombre de ochenta y sesis años vea desmoronarse su país». Yendo más allá, incluso planteó la hipótesis de que «mi madre nos abandonara para no tener que verlo (falleció en 2014)». Ecuánime, observó que «mis palabras de apoyo no son suficientes para lo que Venezuela necesita, que es algo que consiga restarle poder a este régimen».

En la vertiente literaria, que para él tuvo su estreno cuando escribió telenovelas, mucho antes de ser finalista del Premio Planeta con 'Villa Diamante', el planteamiento que adujo desdeñó las separaciones entre la alta cultura y la cultura popular: !Básicamente, nunca he creído que existieran límites entre culturas, sino que todo es una amalgama. Y nunca he tenido miedo a traspasar esos límites. Escribí telenovelas y así logré no tener que solicitar una beca al Ministerio de Cultura para sobrevivir. Después, ya en España, fue la etapa de Crónicas Marcianas, una arena nueva y un riesgo sensacional, y volví a decirme que por qué no. Esa es la pregunta: ¿por qué no arriesgarse?». Boris Izaguirre, en rosa y en serio.