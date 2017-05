Una novela gráfica para contar «los últimos años luminosos del siglo XX»

Ángel de la Calle presentó ayer en la Casa del Libro de Madrid 'Pinturas de guerra', su nueva novela gráfica. «Una historia de la cultura en los años 60 y 70 a través de varios personajes exiliados en París que han pasado por los campos de la muerte y de la tortura del Cono Sur y un mexicano que también pasó por una situación extrema». Todo mezclado para contar «los últimos años luminosos del siglo XX, con la cultura en su máxima expresión y cuando los jóvenes salieron a las calles, con el corolario del mayo francés». Aún así, también hay dureza en esas páginas, porque son «historias de la guerra de liberación americana contra el imperio del norte, que se saldó con un coste humano y personal muy grande». En París, estas personas se unieron para hacer un grupo, los autorrealistas, que pegaban sus obras por las calles. «Muchos países sudamericanos reivindicaron después su figura, a pesar de que no tuvieron un final feliz», recuerda De la Calle.

No es un relato nostálgico, aclara. «Es un recuerdo de la memoria que acaba mal, pero en la vida no suele haber finales felices, y eso quise reflejar. En la narrativa sí suele haberlos, pero este no es el caso». Una historia, en definitiva, que «es la demostración de que el arte es mejor que cualquier otra cosa para cambiar a mejor la sociedad», analiza medio siglo después el autor, que estuvo acompañado de su editor, Jesús Egido, de la editorial Reino de Cordelia, del politólogo Juan Carlos Monedero y el escritor Luis Alberto de Cuenca, lectores de cómic confesos.

Y es que, dice Ángel de la Calle, «uno necesita perspectiva para ver lo que pasa con este siglo, no sabría decir si el momento actual es peor en cuanto a las artes y la cultura. Es un momento de reflexión y espero que este libro nos ayude a ver que venimos de un sitio y podemos ir a otro mejor. La banalidad es muy grande, pero confío en que sea el bosque que no nos deja ver los árboles, porque tiene que haber gente haciendo cosas importantes. Un ejemplo es la novela gráfica, que está en auge, pero todavía no podría compararla con 'Corto Maltés' y decir si es mejor o peor... Como dijo Raymond Chandler, 'un crítico es el que dentro de 20 años dirá que era maravilloso lo que ahora pasa inadvertido'. Es una frase que siempre tengo en cuenta antes de criticar lo que hace alguien.».