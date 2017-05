«Todos conocen las luces de los ochenta, pocos las sombras»

Por la mañana de mañana Rosa Huertas, profesora diurna y escritora nocturna, reciente Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil por 'La sonrisa de los peces de piedra', presentará su novela en Gijón, en la librería La buena letra. Será a las 13 horas, en un acto del Aula de Cultura de EL COMERCIO. De tarde, a las 18.45, estará en LibroOviedo, hablando en la plaza de Trascorrales de la historia premiada. Esa que los miembros del jurado Anaya destacaron como «profundamente humana» con una «historia que atrapa desde el principio, en la que la tensión unida a la búsqueda de los orígenes se entremezclan». Huertas, que es de Madrid como los escenarios de su última narración, además de dar clase de secundaria, imparte talleres sobre creatividad y animación a la lectura, es autora de varios libros casi siempre centrados en los lectores más jóvenes y tiene varios premios.

-Hábleme de 'La sonrisa de los peces de piedra'. ¿Por qué ese título?

-La obra tiene que ver con la Movida madrileña y aunque no participé de ella ni he vivido nada de lo que le ocurre a la protagonista sí es verdad que mi casa, como la suya, está cerca de Malasaña y me movía por algunos de los lugares que ella se mueve y uno de ellos es esa fuente barroca, la fuente de la Fama, que tiene unos delfines mitológicos, de los que sale agua. Muchas noches al volver a casa nos parábamos ante ellos. Y en la novela los que están enamorados cuando los miran les parece verles sonreir.

-Hacía tiempo que nadie quería volver a los 80. ¿Qué le atrajo para hacerlo?

-Dar a conocer lo que realmente pasó. Todos los jóvenes de hoy conocen las luces de ese tiempo, pero pocos saben de las sombras. No tienen ni idea de lo convulsos que fueron.

-Hábleme de las luces

-La creatividad. Todos queríamos ser artistas. Pintores, actores, directores de cine. La creatividad estaba en el aire.

-¿Y las sombras?

-Se fue muy inconsciente con el alcohol y las drogas y mucha gente se quedó por el camino. Gente famosa y gente anónima, pero fueron muchos.

-¿Drogas y alcohol en un libro para niños?

-En realidad es para lectores a partir de 14 años, pero a los que hacemos novela juvenil no nos gusta hablar de edades, porque pensamos que escribimos para todas ellas.

-¿Por qué entonces ese destino?

-Doy clases de Secundaria. Mis principales interlocutores tienen esa edad. Son lectores juveniles.

-En su libro se habla de un secreto familiar.

-Sí es, a partir de él, como la protagonista acaba volviendo a ese tiempo de su juventud. Al morir su abuelo, su hijo Jaime descubre que hay un secreto familiar guardado durante años.

-Dicen que suena a música.

-Sí incluso algunos capítulos llevan títulos de canciones. Incluso se ha compuesto una, 'La canción de Julia' que suena en internet. Pero sí, en realidad 'La sonrisa de los peces de piedra' es un recorrido por la mejor música de los ochenta.

-Madrid es, como en obras de sus obras, escenario y casi personaje.

-Me gusta el realismo y por eso hablo de los lugares que mejor conozco. Ha hablado del Madrid de hoy, de su pasado reciente e, incluso, del Madrid romántico. Me gusta la ciudad y me gusta conocerla tanto.

-En Estados Unidos acaba de tener un éxito tremendo un libro de heroínas. ¿Estamos faltos de ellas en la literatura infantil?

-Los cuentos clásicos son maravillosos y también tienen grandes heroínas. Blanca Nieves le arregla la vida a siete pequeños hombres desesperados, pero sí hay que vindicar a las mujeres fuertes. Yo lo hago.