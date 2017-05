20 páginas de una revolución y «una memoria rescatada»

Eligió el mismo escenario que hace un par de años para mostrar la primera parte, aquella novela gráfica que presentaba la sociedad del ficticio Montecorbo, «un lugar construido con varios pedazos de varios lugares de los valles mineros». Alfonso Zapico volvió ayer a la Casa del Pueblo de Gijón para contar la segunda parte y exhibir no solo el contenido nuevo de 'La balada del Norte II', en la que se adentra hasta el fondo en la revolución del 34, sino también para exhibir en sus paredes algunas de sus páginas originales. 20 en concreto. Parte del primer volumen, parte de este nuevo, con el que asegura estar consolidando los recuerdos, «rescatando la memoria» de unos hechos con los que, según éste asturiano de Blimea, Premio Nacional de Cómic, se hace en cierto modo justicia «con la sociedad de los valles mineros, cuyo esfuerzo y energía dedicados a las libertades se han olvidado».

Contó también Zapico en la presentación de su balada, cargada de escenas cotidianas que fueron enterradas para luego sobrevivir en las páginas de la historia, que esta novela, como la anterior, le ha servido personalmente para volver a poner la mirada en su «casa», en su Asturias. «Durante mucho tiempo estuve dibujando libros de paisajes exóticos e historias lejanas, de mundos que no conocía y personajes que no me tocaban de ninguna manera, hasta que al irme de España y emprender el proyecto de 'Dublinés' (por el que ganó el Premio Nacional), al verme lejos de verdad volví a mirar hacia aquí. De repente vi mi pequeña región desde lejos y vi que nos estábamos muriendo y quise rescatar su memoria». Dicho y hecho. Aún queda, como recordó ayer, el desenlace, el tercer tomo de esta historia tan trágica como épica, para cuya presentación contó con el portavoz socialista José María Pérez y el autor del montaje de la exposición, Daniel Ceñera.