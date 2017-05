Xuan Bello: «Yo no escribo para que me quieran, escribo aunque me odien después»

«Detras de cada libro, siempre hay un hombre o una mujer que está envejeciendo», explicaba ayer Xuan Bello en la presentación. Y por eso cree que «el paso del tiempo es siempre el tema central de cualquier obra literaria». Para él, escribir 'El llibru nuevu' fue enfrentarse a un espejo y hacerse preguntas. El resultado son los versos que ahora ofrece, 20 años después de su último poemario, «aunque no haya encontrado las respuestas que buscaba, que no son otras que las que busca cualquier otra persona», explicaba en la presentación que tuvo lugar en la librería La buena letra de Gijón, bajo el paraguas del Aula de Cultura. Al contrario que Gabriel García Márquez, que dijo eso de «Escribo para que me quieran», Xuan Bello dijo que él escribió «lo que creía que tenía que escribir, aunque me odien después». No era Bello el único colaborador de EL COMERCIO que intervino: para presentarle estaba el escritor Pablo Antón Marín Estrada.