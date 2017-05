Voces de mujer para la literatura de Asturias

La emoción y la verdad de la poesía en la voz de cuatro autoras fundamentales de la literatura actual en llingua asturiana se dejaron oír ayer en el 'Alcuentru de poetes' organizado por el Aula de Cultura de EL COMERCIO en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que sirvió de epílogo a una Selmana de les Lletres dedicada a las escritoras. Esther Prieto, Taresa Lorences, Lourdes Álvarez y Vanessa Gutierrez pusieron nombre propio a la lectura de sus versos en un recital que dio pie a un animado debate posterior sobre la visibilización y valoración del trabajo creativo de las mujeres en nuestra lengua y en cualquier otra de un mundo aún lastrado por los estigmas del patriarcado.

Una a una y en sucesivas rondas las poetas presentes fueron desgranando en viva voz una selección de sus versos en la que no solo fue posible constatar la calidad individual de cada una de ellas en el conjunto general de la literatura en lengua asturiana, sino también la identidad singular de sus mismas poéticas. De la temblorosa profundidad íntima de la obra de Lourdes Álvarez: «Abrazar de los muertos la so memoria viva/.../ hasta qu'a ti tamién un día te falle'l pulsu y poses na to tierra,/ la única que tienes destinada»; pasando por los enigmas sin resolver de la memoria incómoda de Esther Prieto: «De la casa del padre llegué hasta esti día/como zrezu xaponés que nada guarda/ y mira pal suelu de revés, plasmáu y sordu». La lúcida perplejidad de Taresa Lorences ante la misma utilidad de la escritura en una realidad emocional que la supera: «Nun escribo/ pa que me sobreviva un versu. Pa eso ta la castañal inmensa/ que mira indiferente pal molín» y la vuelta de tuerca de Vanessa Gutiérrez en similar perspectiva ante lo más cercano, en su caso la lección de una abuela que «conxuga'l verbu aduyar en vez d'ayudar./Y igual ye porque naide lo fixo con ella/.../diz medio de en vez d'en vez de/.../Mio güela, que sabe bien de los enriedos de la vida/ diz que cuando una anda énte palabres ta perdida».

En el coloquio que siguió a la lectura y en el que también participó la poeta Marta Mori desde el público, todas ellas coincidieron en expresar sus «sentimientos encontrados» ante una Selmana de les Lletres dedicada a las mujeres: a la valoración positiva de ese protagonismo, añadían su inquietud por la excepcionalidad que entrañaba el tener que subrayar el interés y la calidad de las escritoras en un ámbito donde no debería ser necesario hacerlo. Una muestra de que aún queda mucho por cambiar en un mundo regido por los cánones patriarcales y que en la literatura asturiana tiene puesta su esperanza en «la voz de las autoras más jóvenes» y su aportación en tal sentido, como señaló Lourdes Álvarez, secundada por las otras autoras presentes.

El encuentro contó con la presencia del Director Xeneral de Planificación Llingüística del Principado, Fernando Padilla, y del director de EL COMERCIO, Marcelino Gutiérrez, que abrieron el acto. En su intervención, el representante de la Consejería de Cultura contextualizó la lectura de las cuatro poetas en una celebración de Les Lletres con la que se pretendía realizar «un acto de justicia hacia la labor de las mujeres que a lo largo de tres siglos rompieron los techos de cristal de la lliteratura asturiana» y agradeció al Aula de Cultura su contribución en ese sentido, un reconocimiento que hizo extensible a la atención de nuestro periódico «hacia la llingua asturiana».

El director de EL COMERCIO situó el acto en la línea de la actual andadura del Aula y su compromiso «con la cultura asturiana en todas sus manifestaciones creativas», en el que tiene una especial atención nuestra lengua autóctona. Sobre las autoras reunidas afirmó que era «un lujo» contar con quienes «atesoran una larga trayectoria literaria y juntas ofrecen una excelente panorámica de la poesía asturiana contemporánea».