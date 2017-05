Escribir historia

Oscar Wilde lo supo mejor que nadie: «Cualquiera puede hacer historia; pero sólo un gran hombre puede escribirla». Ha habido tres grandes historiadores e hispanistas: el obseso del dato (Raymond Carr), el lírico (Paul Preston) y el maldito y opuesto a sus orígenes tanto como a las opiniones comunes (Hugh Thomas). Habría una cuarta especie: el interpretativo y un tanto literario (Joseph Pérez). Dicho mapa, bien sabroso, está lleno de posibilidades...

Hugh Thomas nos dejaba hace menos de una semana. Fue el historiador atípico, con mucho de maldito, ya digo, y opuesto al río que alimenta a la grey. En primer lugar, era noble, no era ni 'progre' ni rojo ni marxista. Era derechona -diría Umbral- y, a la manera de Tusell o Payne, un poco con esos aires, he ahí la paradoja, fue el que mayor boquete abrió en el franquismo oficial. Sus libros sobre la Guerra Civil eran llevados por los más airados contra el Régimen y fue tildado de comunista por los jóvenes falangistas. Digamoslo con todas las letras: el antifranquismo en este país comienza con el libro de Thomas 'La Guerra Civil Española' (publicado con treinta años, en Ruedo Ibérico, emblema del exilio) lo que unido a su posterior historia sobre Cuba (tres volúmenes) le hacen el más rojo de un sector que aparentemente no lo era (su preocupación siguiente, final, fue Europa). De nuevo, sí, las dos Españas, irreconciliables y tan unidas, siamesas y mal avenidas...

Disfrutó lo suyo Thomas con aquella polémica entre Pío Moa y Javier Tusell donde el segundo manifestaba su crítica a las versiones de izquierda basadas en las convulsiones por los republicanos y las izquierdas en general. Entre otras -según Moa- estas versiones consideraban la «revolución de Asturias» como un precedente de la Guerra Civil, no como su comienzo real, aceptaban la continuidad básica entre la República y el Frente Popular y no tenían problema en transformar el viejo término «rojos» en «republicanos» para el bando contrario. Los historiadores pro franquistas nada tenían que hacer frente a los de izquierda: el Frente Popular era la República, la legalidad y la democracia, y por tanto la sublevación franquista o fascista cargaba con toda la responsabilidad de los desmanes y crímenes, incluso de los cometidos por las izquierdas como reacción frente a los verdaderos culpables.

La conclusión de Moa en su libro ('Los orígenes de la Guerra Civil'): no solo la mayoría de las derechas se había comportado con grande y a veces excesiva moderación, sino que las izquierdas habían rechazado el veredicto de las urnas en noviembre de 1933, habían intentado golpes de estado y sus principales partidos habían emprendido el camino de la Guerra Civil, amalgamados a un Frente Popular sin cambiar sus actitudes, desatando a continuación un proceso revolucionario. Thomas escribió contra todo esto: decirnos a nosotros mismos -a la manera de Moa- lo mismo que queremos escuchar. Su humor inglés, junto al dinero de mamá, impedían poder comprarlo.