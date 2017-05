Un hombre de honor contra los golpistas de 1936

Manuel Goded y José Aranguren eran dos hombres que sabían que sus decisiones podían llevar a la muerte a muchas personas, y por supuesto, a ellos mismos. Los dos habían sido compañeros en la guerra de África, pero el golpe de Estado del 36 los colocó en bandos enfrentados. Goded, posiblemente el militar más brillante del ejército español, estaba del lado de los alzados; el general Aranguren, con 3.700 guardias civiles a su cargo en Cataluña, permaneció en la legalidad.

Cuando el 19 de julio del 36 Goded dio a Aranguren la orden de alzarse, éste se negó: había jurado lealtad al Gobierno legítimo de la República. El general golpista le amenazó con graves represalias. La respuesta del oficial de la benemérita resulta conmovedora: «Si mañana me fusilan, fusilarán a un general que ha hecho honor a su palabra y a sus juramentos militares. Pero si mañana le fusilan a usted, fusilarán a un general que ha faltado a su palabra y a su honor». La profecía se cumplió en ambos casos: Goded fue fusilado el 12 de agosto del 36 en Barcelona. A Aranguren Franco no le perdonó. El 21 de abril de 1939, a los 63 años, tras un juicio sin pruebas y con testigos falsos, sentado en una silla porque no podía ni levantarse tras un accidente de coche, un pelotón lo ejecutó.

La historia no se portó igual con los dos antagonistas. El franquismo honró la memoria de Goded, pero la de Aranguren quedó olvidada, y hasta su hoja de servicios desapareció de los archivos de la Guardia Civil. El escritor Lorenzo Silva (Madrid, 1966) rescata la figura del general de la Guardia Civil en 'Recordarán tu nombre' (Destino), un alegato «contra la ignorancia clamorosa» en la que España sumió la figura de este general.

Cuenta Silva que el argumento de su nueva novela se le cruzó allá por 2008, cuando preparaba un libro sobre la Guardia Civil. Entonces se topó con José Aranguren, «un hombre de una pieza» que le recordaba a su abuelo Manuel y con el que sintonizaba, igual que con Chaves Nogales o Ramón J. Sender, representantes de esa tercera España que nunca pudo levantar la cabeza, asfixiada entre las dos radicales que se embestían entre ellas.

Aquella obra sobre la Guardia Civil la leyó en 2013 Lorenzo Rubio, bisnieto de Aranguren, y se puso en contacto con Silva. Además, le presentó a su tío abuelo José Antonio Cobreros, que guardaba toda la documentación sobre su abuelo, el oficial fusilado. El libro comenzaba a tomar forma y ahora, por fin, ha visto la luz gracias a la pluma de Lorenzo Silva.