Vanessa Gutiérrez: «Aquellos diálogos que escuchaba contaban la historia de los míos»

«Un espejo del alma humana», así definió ayer el escritor y colaborador de EL COMERCIO, Xuan Bello la obra 'El paisaxe nuestru' (Saltadera) de la también colaboradora Vanessa Gutiérrez (Urbiés, 1980), durante su presentación en Oviedo, y por la que recibió el Premio Máximo Fuertes Acevedo en su última convocatoria. La cita, a la que asistió numeroso público, era en la Librería Cervantes, enmarcada en las actividades de Foro Abierto y contaba con la colaboración del Aula de Cultura del periódico.

El acto contó con la presencia del Director Xeneral de Planificación Llingüística del Principado, Fernando Padilla, quien manifestó su satisfacción por ver publicado un trabajo del que, dijo, «viene a enriquecer nuestro patrimonio cultural» y puso como ejemplo del valor y la calidad de la literatura en lengua asturiana, citando las palabras que el propio presentador de la obra, Bello, pronunció al recoger el Premio Nacional de Lliteratura durante el último Día de les Lletres: «Muchas veces me han objetado que una gran literatura no salva una llingua, pero sin ella no va a salvarse», recordó Padilla.

En su intervención, el escritor de Paniceiros, aseguró que el libro de Vanessa Gutiérrez «no es un libro cualquiera, es una obra importante» y puso como prueba del interés que suscitaba la concurrida asistencia a la presentación: «No es lo habitual y muestra a un público consciente del inmenso valor de la obra en marcha que va construyendo su autora». El escritor hizo alusión a la convivencia de diversos géneros en este ensayo que, a su juicio, «tiene mucho de novela fragmentaria, de ensayo, libro de poemas, cantares y relatos, todo ello hilvanado conun hilo de pensamiento poético: el resultado es un extraordinario espejo del alma humana y no exagero, me limito a dar noticia de un gran hallazgo para la literatura, un gran libro». Xuan Bello no escatimó elogios a 'El paisaxe nuestru', una obra «que da razón de ser al proyecto cultural del asturianismo, como una de las formas del humanismo» y a propósito de ello evocó: «Me preguntaba un periodista para qué servía la lengua asturiana: sirve para leer la 'Ilíada' -contesté- y ahora añadiría: y para leer maravillas como ésta». Bello citó al autor del prólogo, Martín López-Vega, para resaltar que la obra está escrita «al margen de la sintaxis del poder» y en la diversidad testimonial que ofrece vio «una colección de voces necesarias de escuchar para entender lo que fuimos, somos y habremos de ser». A los testimonios orales que articulan el hilo conductor del ensayo y a las personas de quien los obtuvo dedicó la autora parte de su intervención: «Me abrieron la casa y el alma para contarme sus vidas».

Esta obra intenta saldar de alguna manera la generosidad de esas personas anónimas, confesó Vanessa Gutiérrez, y responde a la necesidad que sentía de «escuchar sus voces dialogando para contar una historia posible de los míos». Una historia relatada que tiene mucho de «implicación personal, aunque mi voz desaparezca del relato: era lo justo para que esas voces contaran su historia», afirmó la escritora.