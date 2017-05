«Para poder escribir 'Kaos' primero tuve que dibujarla»

No es fácil explicar lo que es 'Kaos' (Pez de Plata), la última novela de la periodista, guionista, escritora y artista María Ruisánchez (Cudillero, 1983). Es una historia de amor, un thriller, una distopía, y todo ello con el activismo artístico como mecha que encendió el fuego literario, como germen, como excusa y como trasfondo. Ayer se presentó en el Ateneo Jovellanos en el marco de las actividades del Aula de Cultura de EL COMERCIO de la mano de su autora y del editor Jorge Salvador.

Si no es fácil dar con el género, tampoco lo es dar con la forma, con el modo y manera en los que llegó a la inquieta mente de su creadora. Nació en una librería en la que Ruisánchez trabajaba y conoció la obra del filósofo estadounidense que escribe bajo el seudónimo de Hakim Bey y que proclama que el arte y la poesía son una forma de activismo, que también con toda su belleza se puede cambiar el mundo. Ahí surgió la idea de hacer una novela con ese marco. Se inició en unas vacaciones en Glasglow, la obra fue adquiriendo el tono gris de la ciudad escocesa, se escoró hacia la distopía y sufrió un primer parón. Ruisánchez escribió entre medias otra novela y un buen día, tras finalizar un trabajo en la televisión y durante unos meses de paro, retomó el empeño. «Para escribirla primero la tuve que dibujar», reconoció. Pintó un cuadro y todo por fin cuadró. No sabe muy bien ni cómo, porque la propia Ruisánchez reconocía ayer en el Ateneo Jovellanos haber escrito cosas que ni ella misma esperaba. He ahí la magia de la literatura y de esta aventura tan especial que transita dos mundos: el real y el distópico pero que no deja de ser una historia de amor. También un llamamiento a levantarse, a luchar, a protestar. El 15-M está presente. La obra, explicaba Ruisánchez, se convirtió igualmente en su propia forma de protesta, en su granito de arena en esa revolución pendiente. «Escribir la novela es mi manera de hacer algo para cambiar el mundo». Porque también busca abrir los ojos, decirle a quien lee que la distopía no está tan lejana como parece, que en el hoy también hay que estar muy alerta: «Poniendo ante el espejo a esta gente que vive manipulada nos podemos dar cuenta de lo manipulados que estamos nosotros mismos», apunta la autora.

'Kaos', articulada como un cerebro y que juega narrativamente con esos dos hemisferios de la misma forma en la que Ruisánchez escribió su primera novela en espiral, llegó al apartado de Correos de Pez de Plata y Jorge Salvador prontó cayó rendido a ese caos artístico convertido en literatura. Y parece que no ha sido el único: la autora ha sido invitada ya al Festival Celsius de Avilés, dedicado a la literatura fantástica, y a la Semana Negra de Gijón.

El libro ha sido revelador también para la escritora en muchos aspectos. Le ha abierto las puertas del arte y del activismo artístico. «Al final, he hecho lo que hacían mis personajes», reconocía ayer, y relataba cómo aprendió a hacer ganchillo para decorar los bolardos de la calle de Lavapiés, en Madrid.