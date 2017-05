«George R. Martin es un friki, es uno de los nuestros»

Cristina Macía nació en Madrid en 1965, pero lleva muchos años afincada en Gijón. Es propietaria junto a su pareja Ian Watson de la editorial Palabaristas, codirige el festival Celsius y sobre todo se la conoce por ser la traductora de George R. Martin. Hace un par de semanas leyó varios pasajes de 'Juego de Tronos' en LibrOviedo durante una cena gastroliteraria.

¿Cómo ha visto LibrOviedo?

Está mejorando cada vez. Cosas como la caja única es un inventazo que se podría exportar. Es una feria diferente y bien diseñada. En muchas cada caseta está compitiendo con la de al lado, aquí era más interesante ver las distintas áreas, es algo más unitario.

En 2018 los libreros ovetenses cumplen 25 años organizándola.

Me acabo de enterar, pero si alguien quiere prepararles una fiesta que cuenten conmigo, ¡me apunto!

¿Qué se cuece para este año en el Celsius?

Vamos a tener a Ann Leckie, con premios Hugo y Nebulas a sus espaldas, una de las autoras más interesantes del panorama mundial. Joe Hill, el monstruo del terror; tiene suficientes libros de calidad como para que nos olvidemos del padre, Stephen King. Mike Carey, con una novela nueva en inglés, 'Melanie', que retoma el tema de los zombis desde una perspectiva original. Una sociedad posapocalíptica en tiempos de crisis que nos refleja muy bien.

Dice que la contrataron para traducir 'Juego de Tronos' por su conocimiento de la cocina.

Fue uno de los motivos. Había muchas escenas de banquetes, sobre todo al principio. El editor, Alejo Cuervo, me dijo 'iba leyéndolo y pensando en ti'. Soy muy cocinillas.

¿Cómo contactaron con usted?

Alejo y yo nos conocíamos de toda la vida. Hacía una columna en una revista de historietas. Con 16 años le pedí un autógrafo, todavía se acuerda y se ríe de mí.

¿Qué tiene de especial traducir una saga con tanto interés?

Es un lujo, obviamente. A tanta gente le gusta... ¿Cuántas veces puedes trabajar en algo así? Es un placer y no está mal pagado.

La acosarán a preguntas.

Sí, pero no me voy a morir por eso. Me preguntan que si me agobio, si tengo mucha presión. Sé que mucha gente lee los libros que traduzco, pero no llegar a fin de mes o levantarse a las cinco para ir a la mina, eso es presión.

Le dan el libro ya terminado, ¿no?

Nunca me ha llegado antes, lo compro el día que aparece. George, entre libro y libro, lee en convenciones o publica en internet, y ya se me ocurrió la idea de ir traduciendo. Cuando sale el libro ha hecho tantos cambios que es trabajo doble. La gente quiere leerlo, no digo que no sienta esa presión, pero quejarse sería de imbéciles. Son 'El Señores de los Anillos' de nuestra generación, se van a quedar ahí para que lo lean los nietos, ¿lo quieres un mes antes o que esté bien? Hay fans que lo traducen con Google. Es como metadona para un heroinómano.

¿'Juego de tronos' ha animado a la lectura a mucha gente?

Estoy seguirísima. Sobre todo adolescentes que no leían. Me gustaría que variasen los géneros.

¿Tiene trato con el autor?

Nos vemos de vez en cuando en convenciones y tomamos cerveza. Es un tío encantador y con una cultura muchísimo más densa y heterodoxa que los americanos en general. A él sí que lo agobian bastante, en la última ComicCon tuvo que ir con guardias de seguridad. Es muy friki, uno de los nuestros.

¿Alguna pista sobre la fecha de 'Vientos de Invierno'?

En 2015 dijo el editor que el libro saldría durante 2016 'a menos que caiga un meteorito'. Y estamos hablando del editor, imagínate yo.

¿Contaron con usted para traducir la serie o los videojuegos?

La editorial se puso en contacto con Canal+ para pasarles nuestros glosarios para que hubiera concordancia. La correctora de estilo corrige los subtítulos.

¿Qué opina de la adaptación?

Me encanta, sobre todo ahora que no se parece nada a los libros. Ahora por fin me sorprendo.

¿Ve parecidos entre Poniente y Asturias?

Siempre se puede hacer un chiste. Somos los chicarrones del Norte, sí.

¿Los avances tecnológicos harán superfluos a los traductores?

Todo puede suceder, pero cada vez que veo cómo traduce Google me quedo mucho más tranquila. Ayudan un montón, ahora no tienes que hacer glosarios en libretitas.

¿Cómo anda el mercado editorial?

Edito por diversión. No tenemos ganancias, lo más interesante es un libro anual de relatos de ciencia-ficción escrito por mujeres. Tiene que servir lo que nos paga Martin.

¿Qué me dice de la literatura fantástica en Asturias?

En estos momentos tenemos el Celsius (que es el festival más guapo del mundo), Metrópoli, Semana Negra... Somos la envidia del resto del país, no hay tanto junto en ningún otro sitio. Tenemos algunos jovencitos muy prometedores, y también consagrados.

¿Se podría explotar la mitología asturiana para una saga?

Tiene mucho donde rascar. Una mezcla entre la mitología y la historia daría para buena parte de lo que es la leyenda de Poniente.