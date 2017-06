Los secretos confesables de un corazón de Ulises

Las tertulias literarias con las que el Teatro Campoamor conmemora su 125 aniversario tuvieron ayer como invitado al escritor y periodista Javier Reverte (Madrid, 1944), quien dialogó con el también escritor Manuel Herrero a propósito de una obra que siempre ha gozado de la complicidad del público lector.

Cronista de la realidad, narrador y sobre todo viajero, Reverte es autor de títulos como 'Corazón de Ulises' (1999) o 'Banderas en la niebla' (2017). De esta última afirmó que «no es un libro de 'banderías', quería contar la barbaridad que es una guerra y más una guerra civil». En el mismo título está la clave: «Hay banderas que ocultan en la niebla lo peor del ser humano: la guerra no tiene nada de heroico». Héroes, aventureros y viajeros protagonizan muchos de sus libros. Si los primeros no le gustan, de los segundos dijo: «Me interesa la aventura que te asoma a lo que no conoces, incluso de ti: el viajero debe ser aventurero en ese sentido». El escritor y la del periodista se unen así en algo que da sentido a vida y escritura. «No inventamos la realidad, la imaginamos y la ordenamos: organizamos el caos, como en la vida diaria».