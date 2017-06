Félix de Azúa: «La narrativa vive un momento dorado»

Se estrenaba ayer Félix de Azúa (Barcelona, 1944) como jurado de las Letras y quería barrer para casa, que el galardón de este año lleve la ñ de España en el epígrafe de la nacionalidad. Pero el arte no sabe de idiomas y no tiene barerras. Y tiene el don bendito de sorprender siempre, incluso a quienes no se dejan sorprender fácilmente.

¿Qué momento vive la poesía?

La poesía la pobre tiene poco papel que cumplir, solo puede mantenerse en stanb by, en punto muerto, es decir, que siga habiendo poesía aunque no sirva para nada, y quizá en algún momento resucitará. Eso nunca se sabe. Lo mejor de la literatura es que consiga sorprender y lo bueno es que en la literatura y el arte cada día pasan cosas interesantes.

¿Y la narrativa qué?

Está en un momento dorado, de auge. Ha habido un corrimiento de lectores muy interesante. Cuando yo estaba en la Universidad, leían los estudiantes, los médicos, los religosos... Ahora eso ha cambiado. Los universitarios ya no leen libros, para qué si pasan curso con suspensos y tienen tantas fiestas y tantos botellones a los que ir. Y las mujeres se han incorporado a la lectura. Es apasionante. Yo viajo mucho en autobús y me fijo, y el incremento de mujeres que lee es exponencial en los últimos años.

¿Qué literatura le sorprende?

Josep Pla decía que a partir de los 40 años es casi imposible leer novela. Tiene razón, cuando uno ha leído mucho, en la página 40 ya sabe lo que va a pasar y eso es muy aburrido. Así que novela leo poca. Mis sorpresas vienen del ámbito del ensayo o el pensamiento de la literatura y las artes. Pero también algunas de la narrativa, en los últimos cinco años he descubierto dos o tres novelistas muy interesantes.