«El humor también puede volvernos conformistas»

Sergi Escolano (Barcelona, 1972) es físico de formación y como se lee en las solapas de sus libros: "se gana la vida como mercenario informático". Como guionista ha trabajado en proyectos audiovisuales de El Terrat o El Jueves y es autor de las novelas 'Con pecado concebida' y 'Los gayumbos de Pablo Iglesias'. Esta semana presenta en la Librería Central, con el apoyo del Aula de Cultura de EL COMERCIO, su último libro: 'Masters del Multiverso', publicado por la editorial gijonesa Pez de Plata, en un acto programado por el Aula de Cultura.

Su novela se lee de un tirón y la teoría del multiverso se explica al principio ¿Podría explicármela de nuevo?

-Quienes la plantean ponen el caso de la moneda que se tira a cara o cruz: el universo se desdobla: hay una parte que sale cara y otra cruz, se forman entonces universos divergentes. Soy físico, aunque no ejerza, y particularmente no me la creo. Literariamente me pareció muy aprovechable. Esto no es ciencia y puedo crear miles de universos para parodiar ciertas cosas del universo actual.

En uno de esos universos gobierna Belén Esteban, en otro Íker Jiménez y en un tercero Hitler ganó la guerra. Visto así el nuestro no parece tan terrible...¿no?

-¿Está seguro? En mi multiverso gobierna Belén Esteban, pero aquí tenemos a Rajoy y a Trump en Estados Unidos, no me alejo mucho de la realidad. En otro de mis universos gobierna el Opus Dei y estos días hemos visto un vídeo de la peregrinación a Lourdes de militares y guardias civiles, pagada con el dinero de todos. Desgraciadamente mis universos son bastante reales

El humor, como la poesía ¿sigue siendo un arma cargada de futuro?

-El humor es efectivo en la crítica social como en el caso del bufón medieval, el único que se podía reír del rey y realmente estaba diciendo verdades como puños. Lo que observo últimamente es que el humor se usa como válvula de escape temporal. Nos quejamos del gobierno y ponemos un tuit donde nos reímos de alguna tontería que hayan dicho y se acaba ahí. Deberíamos intentar cambiar las cosas. El humor también puede volvernos conformistas.

Hoy también se debate sobre los límites del humor... ¿Cómo lo ve usted?

-Los poderes fácticos están molestos con cualquier disidencia que invite a la reflexión. No quieren que la gente sea crítica. Se está creando un auténtico sistema represivo con el humor. Me contaba José Luis Martín, que fue director de El Jueves y dibujaba unas viñetas que se llamaban 'Dios mío', bien, pues por una de ellas le cayeron dos meses de cárcel en el año 81. Cuando me lo contó hace unos años me parecía una cosa atroz de las reminiscencias de la dictadura y hoy estamos igual o peor.

En su novela hay homenajes a Borges y al Bradbury de 'Farenhait 451': ¿los libros pueden salvar el universo?

-Cada vez lo creo menos. Lo importante es la educación. Mediante la literatura o el humor intentamos que la gente cambie de mentalidad y reflexione, pero si no hay una base es complicado. Y no veo tampoco mucho interés ni en adentrarse en la literatura ni en cambiar. Entiendo que a la gente le apetezca evadirse, pero si no tienes los pies en la tierra, mal estamos.