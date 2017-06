«Las palabras nos constituyen»

El ciclo avilesino del Centro Niemeyer que lleva como rótulo el de 'Palabra', coordinado por el profesor de la Universiad de Oviedo Javier García Rodríguez, puso el colofón a este trimestre con un invitado que se aviene al epígrafe de manera muy estricta, el poeta, novelista, ensayista y académico, José María Merino (La Coruña, 1941). Le llegó el turno al autor del poemario 'Cumpleaños lejos de casa' (reedición de su poesía, 2006), de la novela 'El río del Edén' (Premio Nacional de Narrativa 2013) o de los ensayos que ha escrito alrededor de la idea de ficción, tras comparecer en el mismo lugar en fechas previas figuras como la del cosmonauta ruso Yury Usachov, la polivalente intelectual que es Siri Hustvedt o el popular Boris Izaguirre. Siguiendo la fórmula de costumbre, la intervención se presentó mediante un diálogo, que en esta ocasión propició como interlocutora la profesora de la Universidad de Salamanca Francisca Noguerol.

Y, en efecto, la palabra estuvo en el centro de la conversación desde el inicio, aunque Merino quiso hacer un preámbulo admirativo acerca del Centro Niemeyer: «Esta plaza cósmica (del Niemeyer) que acabo de conocer es lo más soprendente que he visto jamás», enfatizó. Después, su opinión respecto de la importancia de la palabra, «que ordenada de modo especial es lo que nos constituye y lo que nos diferencia del resto de los seres vivos», consideró.

Acudiendo a su experiencia personal, se remitió a sus antecedentes galaicos y leoneses. Vivencias que a través de sus abuelos le introdujeron en el mundo de las meigas y los filandones.

Evocando sus tiempos de estudiante en Madrid, recordó que «la estética predominante era la del realismo social y la de la destrucción del lenguaje». Unas tendencia contradictorias con sus pareceres, «pues aunque era un chico progresista y comprometido, me gustaba el cine de John Ford», bromeó. Más en serio, indicó que, no obstante, su generación «empezó a reaccionar en favor de una literatura inteligible, que no fuera el realismo crudo ni el experimentalismo abstruso».

De su relación con lo fantástico dentro de la literatura, explicó que «el gran mito español es la vida como sueño, que antes de llegar a Calderón perteneció a las tradiciones china, persa y árabe en 'Las mil y una noches'». Ejemplo de narrativa fantástica sería asimismo 'El Quijote', según estableció.

Insomne reconocido, interpreta los sueños al modo de una sutil frontera con la realidad. Al punto de que volviendo a su primer encuentro con el espacio diseñado por el arquitecto Niemeyer, confesó que las sensaciones «fueron oníricas. No sabía si estaba en Avilés, durmiendo o en el hiperespacio». Percepciones que la profesora Noguerol, al vuelo, advirtió que podrían ser la semilla de un relato. El Niemeyer se hizo literatura. O sea, palabra.