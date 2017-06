THOREAU: 200 AÑOS

Está de actualidad permanente, entren en una cafetería hipster y verán, sí, a un tipo de barba y camisa de cuadros leyendo algún libro de Thoreau. Dos volúmenes de diarios, hasta la fecha, en Capitán Swing editorial, junto a otros textos clásicos como 'Walden' o 'Un paseo invernal' (ambos en Errata Naturae), 'Desobediencia civil' (Alianza) o 'Escribir' (Pre-textos), que hacen del clásico casi un contemporáneo. Recomiendo los dos tomos en Capitán Swing: ahí está todo sobre esa voz de la naturaleza a la que pareció consagrarse, los cambios estacionales, la iluminación viva de la ecología, la electricidad entre climatología y estados de ánimo, ese potro de tortura o prueba de laboratorio de otras escrituras, ensayadas siempre aquí de modo privilegiado. Thoreau es la fascinación permanente: los árboles, las tortugas, la luna, los pájaros, las bayas, el regocijo de la belleza llevado a su última expresión.

Revisando los tres volúmenes de los míos que por fin ha contratado un editor maravilloso (el primero sale este octubre) no me reconozco en esta escritura del asombro, pero también hueca, donde parece que lo más importante que pasa dentro de uno siempre ocurre fuera. Su poética es puro relámpago pero más en los tiempos que corren: ¡Es vano escribir sobre las estaciones, a menos que tengas las estaciones dentro de ti! Ciertamente su mezcla es lisérgica como pocas: une filosofía, anarquismo y naturalismo, pero todo dentro de una calma manifiesta donde libertad e individualismo, al modo pictórico, siempre se tratan de modo abstracto. Todo en él es reposo, acecho, mucha más vigilia que vida: «El amor no debe ser una llama sino una luz»; «La bondad es la única inversión que nunca falla». Su clima lento, detenido, tiene un punto zen muy difícil de explicar: «El más rico es aquel cuyos placeres son los más baratos». Una extraña mezcla de conformismo y destino, donde el ideal es a lo primero que se tiende: «En vez de amor, fama o dinero, dame la verdad». Thoreau relaja los nervios, es una especie de infusión en este clima general tóxico y veloz, y su ataraxia placentera llega incluso a ser contagiosa: «Se podría definir el cielo como el lugar que los hombres evitan». ¿El huerto horaciano? ¿La comunión astral?

Una vida pacífica, una vida sin sobresaltos, no aspirar a la felicidad sino a la paz, todo eso destilan sus letras casi de jubilado apoteósico. Sus dos años en un bosque estudiando la naturaleza marcaron su vida. Esfuerzo, ansiedad, turbación, encuentran acomodo y refrigerio en la infinita indolencia y reposo de la naturaleza. Su truco puede ser permanecer en lo trivial para llegar a lo importante. Se propone ver aquello mismo que está buscando, algo que ya está en su mente antes de la búsqueda. Whitman sería la antítesis: parte de esa misma naturaleza exquisita, detenida, pero de un modo salvaje y celebratorio. Llega a los individualistas, a los insumisos, a los místicos, a los románticos desencantados... Conviene celebrar su onomástica -200 años- con la biografía de Richardson ( 'Thoreau', Errata Naturae) y, eso, pedir más tila fría.