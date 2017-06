Dan Brown rememora sus vivencias en Asturias para su nueva novela, 'Origen'

Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla son los escenarios principales en los que transcurre 'Origen, la nueva novela del escritor estadounidense Dan Brown, que llegará a las librerías el próximo 5 de octubre, en un lanzamiento internacional.

De la mano del autor de 'El código Da Vinci', el lector recorrerá las aventuras de Robert Langdon en escenarios como el Monasterio de Montserrat, la Casa Milà (La Pedrera), la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim en Bilbao, el Palacio Real de Madrid o la catedral de Sevilla.

Como ya sucedió con París en 'El código Da Vinci', con Roma en 'Ángeles y demonios' y con Florencia en 'Inferno', los escenarios de las novelas de Dan Brown siempre han sido un elemento clave en sus tramas.

"Siempre he considerado España una tierra de hermosas paradojas; un lugar poseedor de una rica tradición e historia que, al mismo tiempo, no deja de labrar el futuro innovando en ciencia y tecnología. Por este motivo, cuando me dispuse a escribir una novela que mezclara lo antiguo y lo moderno, supe que sólo podía escoger un lugar para ambientarla", explica Dan Brown en un comunicado de la editorial Planeta.

Dan Brown no solo ha elegido ubicar su nueva novela en España por motivos narrativos, sino que su vinculación personal con este país también ha influido, explica el comunicado.

"España es el primer país que visité fuera de los Estados Unidos. Tenía 16 años y estuve viviendo en Asturias con una familia maravillosa. Durante mi visita, me enamoré de la cultura, de la historia y, sobre todo, de la gente y su lengua. Después he regresado once veces a España (muchas más de las que he visitado ningún otro país), incluso durante un año asistí a clases en la universidad de Sevilla", recuerda el escritor estadounidense.

La trama de la novela se centra en Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de la universidad de Harvard, que acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio 'que cambiará la faz de la ciencia para siempre'.