Alberto Zurrón indaga en el «temor a la muerte» en 'El paraíso del que te hablé' Luis Rubio, Alberto Zurrón y Juan Méjica. / P. UCHA El abogado y escritor gijonés presentó la que es su tercera novela en el Ateneo Jovellanos PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Martes, 19 junio 2018, 00:17

'El paraíso del que te hablé' es el título de la nueva novela del abogado y escritor Alberto Zurrón (Gijón, 1964) que ayer se presentó en el Ateneo Jovellanos y que su propio autor definió como un relato en el que «el hilo conductor es el temor a la muerte del ser humano y cómo lo soporta gracias al amor». Con estas palabras condensaba el novelista la compleja trama de este 'thriller' histórico editado por Chiado y que nos lleva desde la China del sexto milenio antes de Cristo hasta un futuro distópico más cercano a nuestro tiempo.

El escritor estuvo acompañado por el vicepresidente del Ateneo, Luis Rubio Bardón y por su colega de toga y artista plástico Juan Méjica, en un acto que contó con una notable afluencia de público y en el que se habló fundamentalmente de su nuevo libro y de literatura, pero también de música, la otra gran pasión de este letrado humanista y a cuya «historia insólita» ha consagrado una magna obra en dos volúmenes. La actual es su tercer novela, pero la vocación inicial de Zurrón, como recordó Rubio Bardón «fue la poesía, hasta que Gonzalo Torrente Ballester le aconsejó dedicarse a la prosa» y en ella -afirmó- «sabe disfrutar del folio en blanco y hacernos disfrutar a los demás». Méjica -de quien el escritor recordó con gratitud que había presentado su primer libro hace treinta años- comenzó elogiando el título: «Es muy sugerente, todos hablamos de sueños a alguien» y enumeró los diversos paraísos por los que discurre la acción de la novela. «El del mundo bíblico, con Mesopotamia o la Canaá y Galilea de vive Jesús de Nazaret, el paraíso de Roma, la ciudad eterna, o el de los EE UU, el sueño americano».

A través de todos ellos, el autor «nos fascina con su literatura barroca y llena de plasticidad», manifestó el artista sobre esta «novela muy visual, de mundos distópicos y diacrónicos» que emparentó con referentes como 'El Código Génesis' de John Case. El presentador invitó a los lectores a sumergirse en la historia e «ir tirando de la cuerda hasta un final inesperado» que evoca -dijo- al romance del Conde Arnaldos: «¿Quién es el amigo? ¿Cuál es la solución? Descúbranlo ustedes».

Alberto Zurrón reconoció que fue «el primero en dejarme atrapar por esta historia» que, a pesar de sus 700 páginas, «se puede decir que fue escribiéndose sola. Mientras lo hacía me han visitado personajes con los que no contaba y que me han seducido». Y es que, en su opinión, la escritura «es un acto mágico» y a la vez arduo. «Me siento como Vulcano en su fragua, con yunque, martillo y sudor». El resultado son novelas como 'El paraíso del que te hablé'.