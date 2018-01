Asturias arranca los motores literarios Una traducción al asturiano de 'La Regenta', y la reedición de la 'Hestoria Universal de Paniceiros' de Xuan Bello, algunas de las novedades Autores y editoriales de la región empiezan 2018 con medio centenar de novedades ALEJANDRO CARANTOÑA GIJÓN. Domingo, 14 enero 2018, 01:02

Va a caber de todo: novedades, recuperaciones, traducciones, poesía, humor, irreverencia, cuentos y desembarcos varios están a punto de tomar las librerías, con las primeras novedades de la cosecha de 2018 en las letras asturianas.

Para empezar, este mismo martes llega a las librerías la nueva novela de Ricardo Menéndez Salmón, en Seix Barral, que lleva por título 'Homo Lubitz'. Manuel Herrero Montoto, también este mes, va a cerrar en la asturiana Septem su trilogía de Omara con 'El grito de Omara', que sigue a 'Omara la trapecista' y a 'Omara en el París de las maravillas'. David Barreiro, por su lado, ha escrito la novela negra 'Días perdidos', que aparecerá en Pez de Plata. La misma editorial tiene previstas sendas novelas de Luis Artigue ('Donde siempre es medianoche') y de Jorge Ordaz ('Memorias de un magnetizador'). Finalmente, Saltadera editará una nueva novela de David Artime. Por otro lado, 2018 ha de traer la publicación de los premios del Principado de novela ('Como la muda al sol d'una llagartesa', de Berta Piñán) y ensayo ('42.553: depués de Buchenwald', de Xuan Santori).

En la distancia corta, en forma de relato, el profesor de Teoría de la Literatura de la Universidad de Oviedo Javier García Rodríguez publica en febrero 'La mano izquierda es la que mata', en Trea; Javier García Cellino, 'El conferenciante', en Septem; Lena Yau, una colección de relatos y gastronomía que lleva por título 'Bienmesabes', en Gravitaciones; y, en el cajón de inclasificables, Chus Fernández ha seleccionado diez años de notas literarias en 'Cuadernos', que publica Malasangre.

Además, Pez de Plata va a seguir nutriendo su colección humorística La risa floja con tres títulos: uno es del murciano Bandinnelli, que presenta 'Escatología de andar por casa'; los Patarrealistas salvajes, 'Oliver Punk'; y el dibujante e historietista Javi Guerrero se pasará a la prosa con 'Niños listos como serpientes'.

De entre las recuperaciones, quizás una de las más celebradas será la de la voluminosa 'Jugadores de billar', de José Avello -que falleció hace dos años en Madrid- y editó Alfagura hace dieciséis, con gran éxito. Está descatalogada: en marzo, Trea la devuelve a las librerías. Uve Books, por su lado, lanza a finales de enero 'El hombre negro', que Carmen de Burgos publicó originalmente bajo el pseudónimo 'Colombine' en 1916 y, a principios de febrero, 'La bruja del ideal' de José Alcalá Galiano, un cuento que llega desde 1869. Por último, el columnista de este periódico Xuan Bello verá reeditada su célebre 'Hestoria universal de Paniceiros'. Y el también colaborador de este diario y crítico José Luis García Martín publicará 'Solo ida' (Impronta), una antología de su poesía, cuarenta años de versos con algún poema inédito porque «la vida es una viaje que no tiene trayecto de vuelta».

En esta línea de recuperación y descubrimiento, Hoja de Lata también tiene previsto seguir por la senda que tan buenos resultados ha dado a su catálogo: lo hará, en su caso, con 'Paper Fish', de Tina de Rosa, autora de Chicago desaparecida hace once años y que da cuenta de la vida de tres generaciones en la ciudad en los años 40. Es la primera vez que se traduce al español. No obstante, su gran apuesta para el arranque del año es una novela negra, 'GB84', ambientada en el violento 1984 de la huelga minera, en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher. La firma David Peace. Completa su catálogo de inicio de año un bocado de no ficción, 'Democracy Now!', que documenta el programa de radio del mismo nombre dirigido por Amy Goodman, germen del movimiento Occupy, y que sigue en el aire con enorme difusión.

También en el terreno de la no ficción, Pablo Gil Vico tiene en cartera 'Verdugos de Asturias. La violencia y sus relatos en la revolución de Asturias de 1934' para Trea; y Susana Carro, en la misma editorial, 'Cuando éramos diosas'.

La gijonesa Rema y Vive está trabajando en cuatro nuevos títulos. Tres de ellos, que irán apareciendo a lo largo del año, se enmarcan en el ciclo 'Nueve conferencias para nueve musas', y son 'Los Simpson visitan la caverna de Platón', de Tomás Aramburu; 'Del Pozo Sotón al Orfanato de Mineros Asturianos. Un recorrido existencial', de Enrique A. Mastache; y 'Siete canciones para siete pecados', del colaborador de EL COMERCIO Jorge Alonso. Además, la primavera traerá en esta misma editorial 'Cariño, he encogido la historia del cine', un volumen colectivo en el que participan 33 autores de la región.

Va a haber poesía en abundancia: una de las primeras en llegar ha sido Ruth Llana con 'Umbral', que edita Malasangre y ya está en la calle; Fernando Beltrán tiene en circulación desde finales de año su 'Los días', obra total, y Javier Almuzara va a presentar esta semana 'A la de tres', su colección de haikus que edita Renacimiento. Además, Pablo Antón Marín Estrada, también colaborador de EL COMERCIO, ya ha lanzado 'La tierra y el cielu', un poemario bilingüe en asturiano y español, y Saltadera tiene previsto recopilar la poesía completa de Xuan Xosé Sánchez Vicente. En esta misma familia, Trea va a publicar un esperado volumen de Jordi Doce, 'Libro de los otros', 'Encuentro', de Jaime Santirso, y 'P'anular los adioses', de Lourdes Álvarez. Y Trabe, tres volúmenes en asturiano: 'Carenda', de Ana Medina Zarabozo, 'Nes ruines de la nueche y les hores', de Inaciu Galán y González, y 'L'alma al bentestate', de Marisa López Diz. En Gravitaciones, Fernando Barcia presenta este mismo mes 'Amor King Kong'.

Traducciones al asturiano

En el capítulo de traducciones al asturiano, va a aparecer en Trabe la del 'Decamerón' de Bocaccio; en Saltadera, la de 'La Regenta', todo un clásico. Y, para completar, Aventuras Literarias prepara para incorporar a sus «ingenios» (esos grandes mapas o artefactos de papel en torno a obras célebres de la literatura) tres novedades: uno de 'Los Miserables', otro de 'La Lisboa de Fernando Pessoa' (estos, para marzo) y el dedicado a 'Cumbres borrascosas', ya en junio.

Hay previstos al menos otro par de centenares de novedades a lo largo del año, y algunas esperadas obras como la nueva novela del colaborador de este periódico Fulgencio Argüelles, que volverá a la editorial Acantilado en otoño y también va a recopilar, en Saltadera, los artículos que publica en el 'Culturas'. Asimiso, Manuel Astur, otro habitual de las páginas de EL COMERCIO, sacará nueva novela antes del verano y un poemario poco después, además de editar una antología de poemas de los setenta de su padre, Antonio Areces. Esto no ha hecho más que arrancar.