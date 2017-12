«Al fin en Colombia se respira calma tras 50 años de violencia» El autor colombiano presenta esta tarde en Gijón un poemario en el que refleja las injusticias que vivió su país desde finales de los sesenta Luis Carlos Lozano Ospitia. Escritor MIGUEL ROJO GIJÓN. Jueves, 28 diciembre 2017, 00:10

Luis Carlos Lozano (El Tolima, Colombia, 1962) recorre a través de la poesía la injusticia social sufrida en los diferentes países de latinoamérica a lo largo del siglo XX. En 'Vientos en calma', una selección de más de 80 poemas, su octava obra, se centra en la guerra en Colombia, su país natal, entre el Gobierno y las FARC, antes y después del diálogo que acabó con el fin de la actividad guerrillera. Con especial sensibilidad, es capaz de describir la sociedad colombiana desde el punto de vista de desaparecidos, huérfanos, asesinados... Esta tarde presenta y firma libros en el Antiguo Instituto de Gijón, a las 19 horas.

-¿Cómo se vive ahora en Colombia? ¿Se respira mejor?

-Tras más de medio siglo de violencia, por primera vez se respira calma, aires de tranquilidad. Han cesado los secuestros, los crímenes, la destrucción de infraestructuras del estado que procovan estos grupos.

-Cuando se rechazó el acuerdo de paz en referéndum hubo mucha gente que no entendió al pueblo colombiano.

-El problema fue que el grupo opositor al gobierno, de centro democrático, con Uribe de candidato, fue en todo momento el enemigo número uno del diálogo y la solución. Se creó una publicidad adversa sobre la realidad y convencieron al pueblo de la no aceptación de ese acuerdo. Fue culpa de unos políticos que no supieron o pudieron llegar a esa solución cuando gobernaban. Ni con el diálogo ni con las armas.

-Su argumento para oponerse era que los guerrilleros quedaban inmunes.

-Los opositores fueron quienes vendieron ese mensaje. Lo cierto es que la guerrilla no se rindió, fue un acuerdo a través del diálogo. Y obviamente nadie se va a entregar si no reciben algo a cambio. El acuerdo era que se pagarían las mínimas penas, pero que se pagarían indemnizaciones a las víctimas y los autores confesarían los hechos, con el compromiso de no repetirlos.

-¿Cómo refleja todo este conflicto en un poemario?

-Cada poema trata un tema de todo lo que pasó. Las viudas, los huérfanos, los desaparecidos, la muerte, el diálogo. Son unos 85 en total.