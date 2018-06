«Expresar sentimientos por escrito no siempre es poesía» Ana de la Robla, en La buena Letra. / ARNALDO GARCÍA Ana de la Robla indaga con 'No es la noche' en «la huella que deja en el autor el acto de escribir» M. ROJO GIJÓN. Miércoles, 20 junio 2018, 00:09

Ana de la Robla es santanderina, donde colabora con 'El diario montañés', aunque «por 20 días» no es gijonesa, pues su familia se fue a Cantabria poco antes de que ella naciese. Con más de 40 libros publicados, ayer presentó en La buena letra 'No es la noche', un poemario que llega tras ocho años de silencio lírico, después de publicar varios ensayos y una colección de haikus. En su libro indaga sobre los efectos que tiene la escritura en la propia autora, «la huella que deja el acto de escribir». También hay evocaciones a la literatura, el cine y la música, que funde con experiencias propias. Su intención es que el lector «sienta un fogonazo» a través de alguno de los 30 poemas que forman el libro y se identifique con sus vivencias. Sobre el mercado editorial actual, cree De la Robla que «se publica más que nunca, pero por desgracia peor que nunca. Las plataformas como internet o la autoedición abren la puerta a que haya de todo, aunque es cierto que cada vez hay más calidad. A veces se confunde la expresión de sentimientos con la poesía, pero eso no es poesía», explica.