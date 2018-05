Francisco Bescós: «La novela negra permite señalar las injusticias» El ovetense Francisco Bescós, en la librería Cervantes. / PIÑA El autor ovetense, que presentó su nueva aventura en Cervantes, sitúa en un viñedo de La Rioja su historia con asesinato por resolver MIGUEL ROJO OVIEDO. Sábado, 19 mayo 2018, 00:38

Francisco Bescós (Oviedo, 1979) vive en Madrid, donde trabaja en la publicidad «para pagar las facturas», pero siempre que puede vuelve a Oviedo y a Luanco, de donde es originaria su familia. Esta es su tercera novela tras 'El baile de los penitentes', con Almuzara, y 'El costado derecho', con Salto de Página. Editorial con la que repite para lanzar 'El porqué del color rojo', un intrigante thriller con toques de humor -el género que Bescós frecuenta ha sido descrito como 'espárrago noir'- en el que la teniente de la Guardia Civil Lucía Utrera 'La grande' tiene que resolver un asesinato: el de un bracero que aparece muerto entre las viñas, en el corazón de La Rioja.

«La sidra me gusta más que el vino, pero se estropea cuando sales de Asturias», aclaraba el autor poco antes de la presentación de ayer en la librería Cervantes, en casa. Aún así, por cosas del amor, es en tierras de Calahorra y entre vino de Rioja donde más cómodo se encuentra escribiendo. «Lo que más me interesa del mundo del vino, más allá de las catas, la botella de colección, las bodegas y las grandes ocasiones, es la parte de la producción, la vendimia, el óxido en las bodegas, el sudor de los braceros...». Así que le quita al vino ese velo de glamour y sofisticación para crear una novela negra en la que los personajes vienen de su primera obra. «Me quedé con ganas de desarrollarlos más, de darles libertad», explica. El escenario le sirve para adentrarse no solo en los mundos de la explotación laboral de braceros y las mafias que tratan de explotarles, sino también en el yihadismo -«con tanta inmigración, aquel es un punto caliente», explica-, y hasta en los estertores de ETA. «El reto era que todos estos temas quedasen atados y pudiesen ser contados en una trama de alrededor de 300 páginas», resume.

«La novela negra tiene la virtud de señalar dónde están los conflictos sociales y las injusticias», comentaba el autor, que quiso «innovar un poco aderezándolo todo con sentido del humor, huyendo del mimetismo del género». Su intención, más allá de reflejar documentalmente hechos reales, es fabular con situaciones que podrían darse en ese entorno. «Como novelista, me interesa más la verosimilitud que la veracidad», aclara. Premio Pata Negra de la Universidad de Salamanca como mejor novela del año, tranquiliza a los lectores: «Hay una página en la que se explica el título: el porqué del color rojo del vino tinto y de la sangre». A buscarla.