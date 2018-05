Fred Vargas: «Gracias a este galardón, la novela negra entra en el mundo de la literatura» Fred Vargas. / PAÑEDA La ganadora del Princesa de las Letras agradece el premio: «Siempre he puesto toda mi pasión y he buscado la música literaria en 'mis novelitas'» E. C. GIJÓN. Martes, 29 mayo 2018, 00:18

Fred Vargas, la flamante nueva Premio Princesa de Asturias de las Letras, tardó varios días, pero finalmente, agradeció el nuevo título que se prende a sus novelas. Lo hizo ayer con una carta a la Fundación que promueve los galardones, asumiendo algo que no suele hacer, admitir que es representante de la novela de género policiaco. De hecho asegura que «gracias a este premio la novela negra entra en el mundo de la literatura». Se le olvida en esa apreciación que hay otros dos representantes del género en el palmarés, uno de ellos, Leonardo Padura, premiado en 2015, obró además de jurado en su elección. El otro, John Banville, escribe, eso sí, sus novelas detectivescas con pseudónimo (Benjamin Black) se llevó en 2014 el mismo título que ahora ostenta ella.

Asegura la escritora francesa que «tras el anuncio de este premio», su «primera reacción fue de asombro; de viva emoción después, y luego de inmensa gratitud». Recuerda que es «arqueóloga de carrera» y que siempre ha escrito lo que llama sus «novelitas» al margen de su profesión. Y lo hacía siendo «consciente de que escribía intriga, un género siempre considerado marginal en la literatura». Pero, «a pesar de ello», advierte, «siempre he puesto toda mi pasión en la elección de cada palabra y, si se me permite, con humildad diría que siempre he buscado la 'música literaria' más apropiada».

«Ahora siento», insiste, «que gracias a este prestigioso galardón, por primera vez, la novela negra entra en el mundo de la literatura». Hecho por el que manifesta su reconocimiento a la Fundación y a los miembros del jurado «que me han honrado al añadir este año mi nombre al de mis ilustres predecesores». Tampoco se olvidó de quienes han logrado que su obra esté en los estanterías españolas: «Mi editor español y mis traductores».