García Montero: «Nadie tiene que pedir disculpas por nada»

Susana Rivera y Luis García Montero se cruzaron ayer en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo visiblemente tensos y sin mediar palabra. Y es que la viuda de Ángel González, que ha puesto como condición para que el legado del poeta esté en Oviedo que quienes un día fueron sus amigos -García Montero, entre ellos- le pidan disculpas públicamente por haberla «difamado» y así «limpiar» su nombre no verá cumplido su deseo. Al menos, de momento. «A mí me gusta recordar a Ángel como gran poeta. Todo lo que sea telebasura no me interesa», zanjó ayer el granadino, uno de los ponentes del congreso que hoy se clausura, quien precisó que, «si no hay fundación, no es por culpa de los patronos. Ninguno tenemos que pedir disculpas por nada. Ninguno puso problemas».

Y de lo que tampoco tiene ninguna duda es de que ese legado debe estar en Oviedo: «Ese fue el deseo de Ángel y eso fue lo que dejó en su testamento, del que yo era el albacea. No comprendo qué motivos hay para poner en duda que tenga que estar aquí». Pero las críticas del catedrático de la Universidad de Granada no se quedaron ahí porque, sobre las quejas vertidas por Rivera sobre la falta de dotación presupuestaria por parte del Principado y del Ayuntamiento de Oviedo, también tuvo algo que decir: «En el testamento lo que había era la obligación de aportar parte de la herencia por una persona determinada. Evitar esa aportación particular es lo que ha provocado todos los problemas que hay. El Principado incluso ofreció una sede para la fundación». Y zanjó: «No se trata de sacar dinero. Me gustaría que todo el mundo se plantease no qué puede sacar de Ángel González, sino qué puede aportar a su memoria».