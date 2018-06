El libro 'Cats are Paradoxes' de Pablo Amargo gana el Laus de Oro de Ilustración REDACCIÓN GIJÓN. Martes, 12 junio 2018, 00:18

El libro de Pablo Amargo'Cats are Paradoxes' recibió este viernes en Barcelona el premio Laus de Oro de Ilustración otorgado por ADG -FAD en su 48 edición, los premios más importantes de diseño de ámbito nacional.

El Laus de Oro, otorgado por profesionales del diseño, valora la excelencia en la comunicación gráfica y supone el reconocimiento y la consagración de los profesionales que lo reciben. Los galardonados con los Laus de Oro entran a formar parte de la colección permanente del Museo del Diseño de Barcelona.

Este premio culmina la trayectoria de este libro que recibió a principios de este año la Gold Medal otorgada por la Society of Illustrators of New York, o más recientemente el Bronze Award en los Premios Europeos del Diseño celebrados en Oslo.

La exposición dedicada a este libro ha estado recientemente en el Museo Abc de Madrid y actualmente se encuentra en la Galería Pepita Lumier de Valencia, especializada en ilustración, hasta el 6 de julio.

En 'Cats are Paradoxes' (Jot Down Books) no hay texto. Por sus páginas pululan los gatos negros, «mininos flexibles y en estado de asombro», según explicó en su momento el autor.

Pablo Amargo, Premio Nacional de Ilustración, atesora una larga lista de galardones por un trabajo de corte minimalista que convierte sus obras en una suerte de acertijos visuales, en una forma de poesía escrita a través de trazos certeros y siempre en blanco y negro.