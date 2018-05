Madina: «Que Cataluña no olvide que para Euskadi fue el espejo de lo que queríamos ser» Eduardo Madina y Alfonso Zapico, con su novela gráfica en las manos. / FOTOS: MARIETA Presentan en Avilés 'Los puentes de Moscú', la novela gráfica que une las vidas paralelas y opuestas del político socialista y el líder de Kortatu, Fermin Muguruza M. F. ANTUÑA AVILÉS. Sábado, 19 mayo 2018, 00:38

La presentación tenía que ser en Avilés. Su alcaldesa, Mariví Monteserín, es uno de los personajes de un libro en el que hay tres protagonistas: Eduardo Madina, Fermin Muguruza y Alfonso Zapico. Los dos primeros cuentan su vida, las dos caras de la trinchera en los años de plomo del País Vasco, y el tercero los dibuja, les da voz y con ellos y con ella construye los puentes, que de eso se trata, para mirar al futuro con optimismo con ETA derrotada y disuelta. 'Los puentes de Moscú' (Astiberri), la novela gráfica que une al líder de Kortatu y al político socialista víctima de ETA, se presentó ayer en el Centro de Servicios de la Universidad.

-Los puentes de este libro se construyen leyendo. ¿Todos los puentes se levantan así?

Alfonso Zapico: -No lo sé. Pero sí es verdad que ahora en el País Vasco 'todo pesa menos', que era otro posible título. Se hacen muchos libros que no se podían hacer hace diez o quince años. Estamos en una época en la que se quieren construir puentes a través de los libros.

Eduardo Madina: -Lo importante es que se construyan. Este puente se cruza leyendo y nace de una Euskadi en paz . Ahora la sociedad debe decidir si quiere construirlos o destruirlos. A mí me gusta que existan y que se pueda construir un futuro en paz.

-Se publica el libro al tiempo que llega la disolución de ETA.

E.M.: -Ha sido una noticia maravillosa. Es verdad que ni Astiberri ni Alfonso ni Fermin ni yo ni nadie calculó que pudiera coincidir.

A.Z.: -El libro se terminó hace tres meses y luego hubo que traducirlo al euskera. Es una coincidencia feliz.

-¿Este libro tenía que hacerlo un asturiano? ¿Alguien con una mirada exterior a Euskadi?

E.M.: -Hacían falta dos cosas: alguien que vea cosas que ni Fermin ni yo vimos, que tuviera relación con los dos y con capacidad de sorpresa para poder ofrecer en la obra cosas que quizá en el País Vasco damos por supuesto. Y Alfonso tiene las dos.

A.Z.: -La mirada exterior tiene ventajas y desventajas, pero aquí sí que era importante. Yo ni soy de la generación de Edu ni de la de Fermin ni conocía a Kortatu, todo fue nuevo. Cuando nos juntamos aquel día [todo surge de una entrevista para Jot Down que Madina le hace a Muguruza en Irún a la que Zapico asiste] yo descubrí montones de cosas que no sabía. El libro ha sido un descubrimiento constante. A la gente del País Vasco le está gustando mucho, no sé si por la mirada exterior o porque se reconocen. No hablamos de Fermin y Edu como unos entes lejanos.

-El libro recoge el atentado contra Madina. ¿Cómo lo ve la víctima? ¿cómo lo dibuja el autor?

E.M.: -Sin ningún problema. Juega con primeros planos, lo enseña desde arriba, y cuando la explosión recurre a un plano cenital. Es un genio este tío.

A.Z.: -Lo intenté hacer no sé si con pudor, pero sí con delicadeza. Pero al final lo importante es lo que viene antes, la angustia de pensar que si no hubiera llovido no hubiera ocurrido, que si Edu fuera como yo de alto, no hubiera explotado...

-¿Ha habido miedo a no molestar, a no herir a nadie?

A.Z.: -Según iba haciendo ellos iban viendo, hemos hecho el libro entre los tres. No creo que haya nada que ellos no quieran que esté y todo lo que querían que estuviera está.

E.M.: -No hay nada que pueda hacer daño, pero es probable que a mucha gente le traiga recuerdos de una época que fue muy dura, aquellos años de escoltas, oscuridad, lluvia constante... Muchos se han emocionado. Nos ha retrotraído a una época dura, pero la memoria tiene que pinchar un poco para que no se acabe diluyendo.

-En el libro sale a relucir esa pregunta de por qué, por qué a un tipo de 26 años que juega al voley le ponen una bomba. ¿La pregunta sigue ahí?

E.M.: -Ya en la adolescencia, cuando empecé a estar contra lo que había que estar, me di cuenta de que no se puede andar buscando respuestas a algo que no tiene preguntas. Preguntar por qué a mí te acerca mucho a enteder por qué a otro sí. Matar a un hombre para defender una idea no es defender una idea es matar a un hombre. Y punto.

A.Z.: -Dibujé eso porque no encontraba la lógica y hablé de esa trampa del absurdo, de que unos muertos valgan más que otros, de esa idea de socializar el sufrimiento.

-Ustedes comen unas alubias de Guernica en un bar de Irún, algo impensable hace 20 años. ¿Sería posible esa comida ahora en Cataluña?

A.Z.: -Son momentos diferentes. En el País Vasco hay una sensación de ligereza, la vida es más fácil. En Cataluña lo peor está por llegar.

E.D.: -Para muchos de los que aparecemos en el libro Cataluña siempre fue nuestro espejo, una sociedad plural, abierta, bilingüe, de inclusión cultural... Queríamos ser eso. Tengo la sensación de que es un espejo roto. Que Cataluña no olvide que en esa Euskadi que dibuja Zapico aprendimos de ella, nos fijábamos en ella. No vienen años mejores sino peores.

-El libro es un canto al futuro. ¿Cómo va a ser la Euskadi de dentro de 20 años?

E.M. -Inevitablemente mejor, y con un dilema a resolver: el del olvido y el de la memoria. Yo espero que la balanza caiga del lado de la memoria, para que mi hijo y los de Fermin tengan una vida sin posibilidad de repetición de nada parecido. Desde la memoria, haremos una Euskadi mejor. Este libro contribuye mucho a ello.

A.Z.: -El libro es luminoso. Habla del pasado pero mira al futuro, de lo que va venir ahora, que es lo que interesa, saber qué se van a encontrar sus hijos. La carga de las generaciones de atrás no se va a quitar, se trata de que el que llegue luego no tenga que soportarla.

-En el libro se bromea con que España tiene una democracia de medio centímetro, como el mármol del Congreso y del Palacio Valdés. ¿No será verdad?

E.M.: -Es una democracia de más de un centímetro, porque aguanta un gran nivel de crítica. Es muy imperfecta y muy joven.

A.Z.: -Me gusta hacer juegos de metáforas. Hay cosas que se pueden mejorar; la crítica es buena siempre.

-¿Madina echa de menos la política? ¿A Zapico le gustaría asumir algún día un cargo político?

E.M. -Me gustaría decir que echo de menos la política, pero no, nada. Echo de menos a la gente querida.

A.Z.: -No. Este libro me ata a España, pero mi vida está en Francia.