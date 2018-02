La generación que llegó demasiado tarde y demasiado pronto El escritor Pedro Antonio González Moreno. / Efe «Los que hicieron la transición no supieron aprovechar los cambios para el beneficio de todos», afirma el escritor Pedro A. González, ganador del premio Café Gijón con 'La mujer de la escalera' ÁLVARO SOTO Madrid Jueves, 1 febrero 2018, 16:32

'La mujer de la escalera', la obra con la que el escritor manchego Pedro A. González Moreno ha ganado el premio Café Gijón es una "novela generacional" que puede leerse también como un libro policiaco "aunque no siga los cánones del género". Así lo cree González Moreno (Calzada de Calatrava, 1950), que se ha alzado con este prestigioso galardón gracias a una obra ambientada en los años 80.

"Los protagonistas pertenecen a una generación que llegó demasiado tarde y demasiado pronto. Demasiado tarde para protagonizar los cambios que se vivieron en aquella época y demasiado pronto como para disfrutar de esos cambios", argumenta el autor. "Se encontraron en esos momentos tan importantes de la historia de España con 17 y 18 años, se enteraron solo de la mitad de lo que ocurrió entonces y no eran conscientes de la trascendencia de aquellos cambios", señala.

El libro puede leerse como una novela policiaca porque hay un comisario, dos muertos y una investigación policial. Pero no es una investigación común en la que se siguen todos los pasos, ni tampoco el comisario responde a ningún arquetipo. "Más bien parece un tronchador de pollos que un detective, es un investigador pasado por el filtro de la caricatura", explica González Moreno, que estuvo acompañado en la presentación de su obra por la escritora Rosa Regás y la crítica literaria Mercedes Monmany, miembros del jurado que le concedió el premio.

Sin ser "una crítica a la transición", 'La mujer de la escalera' sí retrata a una generación que salió a la calle reclamando cambios políticos, pero que cuando los consiguió, no siempre estuvo a la altura. "A los que hicieron la transición les tocó un sillón y poder, pero no supieron aprovecharlo para el beneficio de todos, sino para el suyo propio. La realidad no estuvo a la altura de sus sueños", argumenta el autor.

González Moreno viene del mismo pueblo que Pedro Almódovar y cree que el director "haría mejores película si fuera más a Calzada de Calatrava". "No es una crítica, pero sí creo que las mejores películas de Almodóvar son las que tienen un enganche con La Mancha porque allí, cada persona que está en la calle puede convertirse en un personaje, todos tienen una película almodovariana". Eso sí, el escritor asegura que no aspira ni a tener una calle ni a que le levanten una estatua: "Como decía José Hierro, '¿para qué quiero una estatua, para que se caguen las palomas?".