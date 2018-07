«Mi objetivo es hacer una versión en peli o serie de mis libros» Raquel Córcoles, creadora de Moderna de Pueblo. :: AURELIO FLÓREZ Raquel Córcoles es la creadora de 'Moderna de pueblo', el cómic que aúna el grito feminista, reivindicativo y sin tapujos GLORIA MARTÍNEZ Sábado, 7 julio 2018, 01:12

Hay quienes veranean en pequeños pueblos costeros y otros que luchan por salir de ellos para cumplir sus sueños en la ciudad. Raquel Córcoles (Reus, 1986) ha dado voz e imagen a Moderna de Pueblo, el símbolo que refleja jocósamente la vida de una chica joven que se va del pueblo para cumplir sus sueños. Un símil comparable con la vida de su propia creadora, que viajó de Reus a Madrid para estudiar Periodismo. Esta autora presentará hoy en el anfiteatro de Metrópoli, de 12.30 horas a 14 horas, el resultado de su trabajo durante estos años.

-¿Cómo nació Moderna de Pueblo?

-Nació como salida laboral, pero también como salida a estar trabajando en una agencia repleta de hombres donde mis ideas quedaban relegadas. Aparecía en la ofi con mi chupa de cuero, mis Rayban (de mentira) y mis Converse y me decían '¡Moderna!' y yo: 'pero de pueblo'. Además, yo tenía referentes de cómics hombres, pero nadie contaba las cosas con las que me sentía identificada, así que decidí abrirme un blog en 2010 y llamarlo Moderna de Pueblo.

-Ha publicado cuatro cómics y el último, 'Idiotizadas', ha tenido un gran éxito. Si tuviera que quedarse con un personaje, ¿con cuál sería?

-Moderna, obvio porque sin ella no hubiera existido el resto del universo, pero Zorricienta y Gordinieves son personajes que tienen más profundidad y llegas a encariñarte de ellos.

-¿Cuáles son sus proyectos futuros?

-Mi sueño es hacer una adaptación visual de Moderna, una serie o una peli con actores. Hay bastantes puertas abiertas porque con 'Idiotizadas' ha ido mejor de lo esperado y están apareciendo posibilidades para cumplir ese sueño.

-¿Qué consejo le daría a todo aquel que está adentrándose en el mundo del cómic?

-Un drama amoroso siempre viene bien (risas). Hay que meterle muchas horas, ser constante, leer y tener material para crear.

-¿Cuál cree que es la imagen que se tiene de la mujer en el mundo del cómic, donde predomina el género masculino?

-Creo que se nos pone la etiqueta de 'tontitas' a lo que hacemos. Existe un desprecio a las 'cosas de chicas', pero con el cómic y con todo. Y la cosa es que no solo lo tienen interiorizado ellos, sino nosotras. Las mujeres cada vez estamos teniendo más libertad para contar lo que nos apetece, pero no es algo que nos den, sino que nos lo estamos ganando y eso también ha influido en cómo se ven las 'cosas de chicas'.

-¿Qué le parece esta edición de Metrópoli?

-Es un festival muy grande, mucho más de lo que me esperaba. Aún no he podido ir a ningún concierto, pero el festival tiene pintaza. Además, Asturias es de los sitios que tiene mejor fama en España, sois un poco los consentidos, a nadie les caéis mal (risas).