Una obra «magnífica» para conocer el terrorismo de ETA Miércoles, 28 marzo 2018, 00:12

El jurado del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos no lo tuvo nada fácil. De las 209 obras presentadas, 124 de fuera de España, había al menos «diez premiables», en palabras del presidente del jurado, José Luis García Delgado. Pero la decisión fue unánime. «Es una magnífica y muy singular contribución al conocimiento de la gestación y el desarrollo hasta el momento presente del terrorismo de ETA», señala el acta del jurado. Su presidente afirmó que el texto «no solo me admiró por la excelencia de su fondo y de su forma, sino que me conmovió».