Madreñazu para Mercedes Fernández y Pegoyu para el fútbol en asturiano

El fútbol en asturiano ha sido elegido ganador del Pegoyu que entrega la Xunta pola Defensa de la Llingua. Esta entidad reconoce así la labor de algunos equipos, como el U. C. Ceares, Rosal F. C., C. F. F. Llosalín y C. D. E. Stiaua d'Asturies en defensa del asturiano.

La otra cara de la moneda, el Madreñazu que otorga esta entidad, recayó en Mercedes Fernández por su «discurso de odio. En los últimos tiempos viene haciendo unas declaraciones cada vez más beligerantes contra la recuperación del asturiano con el único fin de arañar cuatro votos de los sectores más ultras de la sociedad asturiana», sostiene la Xunta pola Defensa de la Llingua.