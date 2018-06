«Mi magia no busca el aplauso, sino compartir mi pasión» El mago Juan Tamariz vuelve a Asturias el sábado. / E. C. Juan Tamariz. Mago El ilusionista llega el sábado a la Laboral con su nuevo espectáculo de escena y de cerca ALEJANDRO CARANTOÑA GIJÓN. Miércoles, 6 junio 2018, 00:11

A Juan Tamariz lo conoce el público por su estuche de violín y, los magos, por su maestría: no es exagerado considerarlo uno de los padres de la magia española moderna y, con ello, un referente mundial en cuanto a estilo, técnica y capacidad para el asombro, especialmente con cartas. Madrileño de 1942, este sábado llega con su espectáculo 'Magia potagia y más' al Teatro de la Laboral, donde presentará sus juegos clásicos y «algunas novedades» surgidas de sus constantes investigaciones. Le acompaña su mujer, la maga colombiana Consuelo Lorgia, que completa el espectáculo con una intervención de telepatía.

-Para buena parte del público, Juan Tamariz es magia de cerca, bajo la cámara, a centímetros. ¿Qué se verá el sábado en un teatro de gran formato?

-Asombro, misterio, imposibilidad, fascinación y algo de buscar la infancia perdida bajo capas y capas de vida adulta. En fin, no soy humorista, pero todo será en un tono de alegría. En esto consiste: en transmitir y compartir una pasión a la que he dedicado los 75 años que tengo y a la que dedicaré los próximos 75. En esencia, que la gente salga con otra energía, que lo pasemos bien.

-¿Puede avanzar algo de la estructura del espectáculo?

-Yo llevo mi estuche de violín con material para cinco o seis horas de magia, de las cuales extraigo la hora y media que saldrá. No está cerrado, no sé lo que voy a hacer. Arrancamos con un juego con la participación del público (conviene aclarar que solo sube quien quiere y le apetece pasar un buen rato) y luego voy decidiendo según sienta. En ese sentido, es jazz. La primera parte es de escena y, la segunda, en mesa, con una cámara y una pantalla. Hasta la fila 270 se ve, los de la 280 ya... También tendrá una pequeña intervención Consuelo Lorgia, preciosa. Pero no vamos a desvelar el final.

-Lo último que hemos visto de magia en televisión ha sido un 'talent show', y YouTube está lleno de gente haciendo manejos complicadísimos y mostrando su habilidad. Usted, sin embargo, habla de pasión y de juego. ¿Son concepciones distintas?

-Hay muchos objetivos y formas de hacer magia, y todas son respetables. Para mí lo importante es sentir tal pasión que deseo transmitir, compartirla como algo a lo que he llegado y que tengo y muestro. No se trata de que te aplaudan y te digan qué elegante eres (que lo soy, por otra parte).

-Pero, ¿lo siente como un cambio? ¿Qué opina de esa forma de hacer magia?

-No soy sociólogo para darte una buena respuesta, pero esa forma de ver el arte es muy común y ha existido en todos los tiempos.

-Últimamente ha publicado material y nuevas invenciones, pero ha incluido también una entrevista biográfica con el mago Dani Daortiz en su casa de Cádiz. ¿Hay algo de mirada atrás en ese ejercicio?

-Es una pequeña parte del material, una parcelita en la que muestro mi humanidad, mi forma de ser y entender este arte para no limitarme al «haz esto, haz aquello y te sale el juego». Pero sí puedo dar una noticia, ahora, que es que me retiro de los escenarios. Dentro de treinta años, más o menos. No, en serio: nunca está de más mirar atrás, recopilar el camino. Aquello de Machado que cantaba Serrat: «Caminante no hay camino, sino estelas en el mar». Yo sigo mirando 'p'alante'.

-Lo pregunto por si se podría entender como una suerte de despedida, de comienzo de autobiografía, o si responde al ritmo habitual de Juan Tamariz.

-No, pero está bien recopilar material. Sí puedo adelantar que estoy preparando un relato de mi vida mágica, que terminaré cuando tenga algo de tiempo, en el que estoy recogiendo los encuentros con maestros con los que he tratado: Slydini, René Lavand, Arturo de Ascanio, Dai Vernon... Se trata de compartir cosas.