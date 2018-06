Magia y saudade de samba y bossa nova con Vaudí Vaudí, rodeado de los músicos que lo arroparon anoche. / MARIO ROJAS El músico y Oviedo Filarmonía emocionan en el Campoamor con 'Brasil sinfónico', con el que el de Recife celebró un cuarto de siglo en escena PABLO A. MARÍN ESTRADA OVIEDO. Domingo, 17 junio 2018, 00:31

La mágica saudade de la bossa nova y la samba fusionadas con arreglos orquestales iluminó ayer un Teatro Campoamor abarrotado de la mano de Vaudí Cavalcanti, su banda y la formación Oviedo Filarmonía, dirigida por Jon Malaxetxebarria. El artista, nacido en Recife y afincado en Asturias, rendía culto a la música de su país en un concierto que, bajo el título 'Brasil sinfónico', recorrió una de las tradiciones más universales del siglo XX a través de sus principales intérpretes y compositores.

Con Cavalcanti de solista, acompañado por Jurandir Santana (viola caipira, cavaquinho y guitarra española); Xaime Arias (piano); Tony Cruz (contrabajo); Sergio Pevida (percusión) y José Enrique González (viola, chelo y autor de los arreglos), inauguraron la magia los versos de su primer tema 'Eu vou te amar', esa bella declaración de intenciones de Vinicius de Moraes y Tom Jobim, y, casi sin interrupción, dos temas de otro grande de la música brasileira, Caetano Veloso, su 'Samba de verao' y su 'Coracao vagabundo'.

Y así, una tras otra, se sucedieron canciones imperecederas -de Bethania a Chico Buarque- que, bajo la batuta de Malaxetxebarria, ampliaban toda su singularidad sonora al universo instrumental de una orquesta filarmónica.

Vaudí, que celebraba así por todo lo alto un cuarto de siglo es escena, despidió el recital con un «por favor, que nadie me despierte» antes de recibir una enorme ovación que premió un afortunado viaje por ese verdadero atlántico de las emociones que es la música brasileña. Y todo, gracias un guía que la conoce como nadie y una de las orquestas jóvenes de mayor solvencia en nuestro país. «Llevo 25 años en esta tierra y, como me sigáis tratando así de bien, no me voy a marchar nunca», prometió.