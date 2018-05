La petición de oficialidad vuelve a dejarse oír

Miles de personas, 4.000 según la Policía Nacional, recorrieron ayer de nuevo las calles del centro de Oviedo convocados por la Xunta pola Defensa de la Llingua bajo el lema «L'asturianu llingua oficial ¡ya!». La marcha, sin llegar a ser tan numerosa como la celebrada el pasado 21 de abril ni haber sido precedida de una campaña de difusión tan masiva como la de entonces, logró una respuesta visiblemente superior a las organizadas en años anteriores con motivo del Día de les Lletres. La notable presencia de gente joven y también de representantes de todos los partidos y sindicatos que actualmente defienden la oficialidad (incluidos del PSOE), fueron elementos coincidentes con la marcha organizada hace dos semanas.

El portavoz de la Xunta, Xosé Candel, relativizaba al comienzo de la manifestación las cifras de ambas convocatorias recordando que «el 21 de abril se hizo en un horario más adecuado para que acudiese un gran número de gente» y que el objetivo de la convocatoria de ayer era el de «dar continuidad a aquella marcha histórica y viene a sumar constancia y firmeza, porque la sociedad está hablando y cada vez hay menos gente que no crea que la oficialidad deba abrirse camino», afirmó. Respecto al modelo que defendería su organización manifestó que «este no es el momento de hablar de modelos, eso lo tendrá que decidir el Gobierno y la cámara que surga de las próximas elecciones. No sería democrático limitar las posibilidades de un gobierno por venir», argumentó Candel. En todo caso se reafirmó en que «ahora hay condiciones para la oficialidad, es el momento y no es ético que una situación de injusticia se mantenga», dijo.

Sobre las posibilidades del momento actual opinaba también Inaciu Galán, presidente de Iniciativa pol Asturianu, la otra organización cívica que defiende la oficialidad: «Creo que lo importante no es el cuándo sino el cómo y el hacerlo bien», apuntaba. Galán señalaba a los partidos políticos como los responsables para «seguir trabajando por conseguir que el consenso sea lo más amplio posible y por un modelo propio». Sosteniendo la pancarta de su asociación marchaban representantes de diversos partidos, algo que el presidente de Iniciativa señalaba como «muestra de la transversalidad de esta demanda» y ponía como ejemplo que «nosotros tenemos socios que militan en el PP y C's y no entienden la postura de sus partidos». Entre quienes encabezaban la pancarta del colectivo asturianista, la concejala de Foro en Villaviciosa Ana López declaraba que «pertenezco a esta asociación, siempre defendí el asturiano, lo hacemos en el ayuntamiento y consideraba de justicia estar aquí». A su lado, otro militante destacado del mismo partido, el empresario Inaciu Iglesias, valoraba que en Foro «haya posturas diversas, eso es siempre bueno en un partido», aunque dejaba claro la suya al manifestar que «hay quienes solo ven a corto plazo y en función del interés del momento. Yo creo que no hay que pensar tanto en las elecciones vinientes como en las generaciones vinientes».

Sosteniendo la pancarta de Iniciativa pol Asturianu iban igualmente, María Fernández y María Luz Pontón, representantes de la FSA. Para la primera -impulsora de la enmienda sobre la oficialidad en el último congreso socialista- el momento actual «es el de ir dando pasinos hacia una oficialidad amable, inclusiva, a la asturiana. No somos Cataluña y cada comunidad tiene su propio modelo, nosotros apostamos por el nuestro y en ese camino estamos». Su compañera de partido descartaba un paso atrás al adoptado por la FSA. «Los mandatos de los congresos están para cumplirlos y este servirá de base a nuestro programa electoral». Su secretario general, Adrián Barbón, no se sumó a la manifestación, pero sí se encontró junto al alcalde de Oviedo, Wenceslao López, a los manifestantes a su llegada al Campoamor antes de sumarse al acto oficial del Día de les Lletres en el coliseo ovetense. Durnate unos minutos, departió con el portavoz de la Xunta, Xosé Candel.

El diputado nacional de Podemos, Segundo González, compartía espacio con las representantes socialistas y veía en ello «un símbolo de que la oficialidad está por encima de banderas e ideologías y eso es lo que se debe plasmar en la Xunta Xeneral». De la misma opinión era la diputada autonómica de IU, Concha Masa para quien «en todos los partidos hay votantes favorables, es una demanda social muy generalizada y por eso creemos que llegó el momento», afirmaba. Filas más adelante el secretario general de CC OO de Asturias, Juan Manuel Zapico, coincidía con estas opiniones. «la mayoría social es clara desde hace años, ahora debe traducirse en una mayoría política que convierta esa reivindicación en ley».

En el comunicado leído al final de la marcha los convocantes dejaban claro que para ellos, la oficialidad es algo que no puede esperar: «¿Hai 27 diputaos a favor de la oficialidá?», se preguntaban y hacían sus propios vaticinios. «Si pa la llexislatura que vien nun los hai, va ser una oportunidá histórica que perdimos. Por eso dicimos que'l momentu ye agora».