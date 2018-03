Manuel Montero, ganador del XXIV Premio Internacional Ensayo Jovellanos con ‘El sueño de la libertad’ Jurado del premio, esta mañana en Gijón antes del fallo. / JORGE PETEIRO El catedrático de Historia de la Universidad de Granada y exrector de la del País Vasco analiza el impacto del terrorismo de ETA en Euskadi a la vez que relata sus propias vivencias JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Martes, 27 marzo 2018, 13:46

El catedrático de Historia de la Universidad de Granada y exrector de la Universidad del País Vasco Manuel Montero ha sido elegido ganador por unanimidad del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por su obra ‘El sueño de la libertad. Mosaico vasco de los años de terror’. La obra analiza desde una perspectiva política y social lo que supuso el terrorismo de ETA para la sociedad vasca realizando nuevas aportaciones. Además incluye un relato más emocional basado en las vivencias del propio autor. «No solo me ha admirado por su excelencia en el fondo y en la forma, también me ha conmovido», afirmó José Luis García Delgado, portavoz del jurado.

A la edición de este año del premio que convoca Ediciones Nobel se han presentado 209 trabajos, 144 de fuera de España. «Había al menos 10 con nivel de premiables. El año pasado se presentaron 162 textos. Todo esto dice mucho del nivel de este premio», señaló el portavoz del jurado.

El exrector de la Universidad de Oviedo, que formó parte del equipo que eligió la obra ganadora, destacó las «aportaciones singulares» que realiza Manuel Montero en el texto así como la narración de sus vivencias personales. «Esta obra contribuye al triunfo del relato de la democracia y la libertad», señaló.