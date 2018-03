Marco Magoa lleva a Londres 'On the Way to the Sawmill'

El actor, dramaturgo y director gijonés Marco Magoa lleva este sábado a una capilla del siglo XIV en la City de Londres 'On the Way to the Sawmill' (Camino del aserradero), una función de la que estrenó una versión breve en Nueva York en agosto pasado. La actriz española Ruth Salas y el británico Maxwell Chartey acompañarán a Magoa en escena.

El Teatro Jovellanos es uno de los colaboradores de este espectáculo que llegará a ese escenario gijonés en la primavera de 2019 en una versión ampliada a seis actores (tres de la Escuela Superior de Arte Dramático, Ici Díaz, Pablo Ramón y Almudena Hernandez, Maxwell Chartey, el actor de origen japonés Kunihito Tomita, Ruth Salas y Magoa).

La obra trata sobre la pederastia, el terrorismo, la venganza y los abusos a través de un texto al tiempo violento y poético.