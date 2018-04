Mario Gas, entre Shakespeare, la OSPA y Sibelius Mario Gas, pensativo, hoy estará en el Jovellanos. / MARISCAL «Estamos hechos de la misma materia que los sueños», recitará hoy en el Jovellanos y mañana en el Auditorio Príncipe el actor y director. Será la voz de 'La tempestad' PACHÉ MERAYO OVIEDO. Jueves, 19 abril 2018, 00:18

«Estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo». Lo escribió Shakespeare hace más de cuatro siglos, John Huston la hizo cine en los años 40 en la voz de Humphrey Bogart, y hoy Mario Gas la devolverá al teatro. El actor y director interpretará la célebre sentencia convertido no solo en elpersonaje (Próspero) en cuyo papel depositó el célebre escritor su poética. Mario Gas será también Ariel, el espíritu del aire, y Calibán, el esclavo, y Antonio, su hermano. Y las ninfas y los marineros. Porque el premiado catalán nacido en Uruguay será la voz única y a la vez múltiple de 'La tempestad' que Shakespeare rubricó en 1611. Pero no estará solo. Con él sobre la tarima del Jovellanos, a partir de las 20 horas (mañana en el Auditorio Príncipe Felipe, misma hora), los maestros de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) acariciando cuerdas y viento a las órdenes de Perry So. Juntos darán alma y cuerpo a la pieza dramática que musicó Jean Sibelius entre 1925 y 1926 y que el director de Hong Kong ha reordenado para esta cita. Cuenta So que las dos suites de Sibelius, la primera de diez actos y la segunda de nueve, tienen un orden que desvirtúa la obra. Por eso él ha escogido las más interesantes partes musicales y las ha colocado «como deberían haber sido escritas».

¿Afecta eso al drama? Al parecer, en absoluto. De hecho, la participación del actor, que tras esa cita doble volverá a Oviedo en verano para dirigir la escena de 'La taberna del puerto', se mantiene en todo momento fiel a la pieza dramática. La cuestión no es el nuevo orden, sino la buena fusión de las armonías. La de la voz del intérprete y la de los músicos de la OSPA. Ninguno debe solapar al otro. Ambos deben asumir su protagonismo en el momento justo.

Gas, So y la orquesta asturiana participarán así en el ciclo 'Música y literatura' programado por la propia formación y al que esta tarde asomarán otras citas célebres que el más aplaudido de los autores británicos de todos los tiempos volcó en 'La tempestad'. «El que muere paga todas sus deudas» fue una de las más sonoras. «El infierno está vacío, y todos los diablos están aquí», es otra de las fundamentales. Otra cita que ha desbordando todas las fronteras del tiempo y los mapas y que, como la de los sueños, fue puesta en boca de Próspero, eje central de la dramaturgia.

Él era el legítimo Duque de Milán y fue enviado al mar a morir, junto con su hija Miranda, por su hermano Antonio, que quería usurpar el ducado. La literatura les envía al destierro en un bote y es en él donde viven las violentas lluvias, los rayos, truenos y relámpagos con los que empieza la obra teatral y también la partitura de Sibelius. Es el preludio que antecede a la primera de las suites y en el que el compositor desarrolló lo que los expertos dieron en llamar «un lenguaje musical avanzado y único, de gran intensidad». Para muchos está pieza de principios del siglo XX está considerada uno los mayores logros de Sibelius por su riqueza imaginativa e inventiva.