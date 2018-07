Mascotas con superpoderes

Aunque parezca que el final de Metrópoli llama a la puerta, la Cómic Con llena las agendas de aquellos amantes de las viñetas y la ciencia ficción con una jornada repleta de actividades destinadas a todo tipo de públicos, incluso a los que tienen cuatro patas. El artista Dave Gibbons, un café tertulia con algunos de los historietistas del momento, o un concurso 'cosplay' con mascotas incluidas protagonizaron la jornada de ayer en el festival gijonés.

El día comenzaba con un icono del mundo del cómic como es la figura de Dave Gibbons, uno de los tres miembros que ha dado voz al histórico cómic 'Watchmen'. Gracias a dicho proyecto, el británico ganó el premio 'Hugo' en la categoría 'Otras firmas' que concede la Convención Mundial de Ciencia Ficción. La repercusión de 'Watchmen' ha hecho que treinta y un años después de su publicación el cómic sea toda una referencia para los historietistas del momento. «Desde luego que no nos esperábamos el gran éxito que ha tenido el cómic, incluso a DC les pilló por sorpresa» afirmaba Gibbons desde uno de los miradores del recinto, con Metrópoli a los pies. Además, durante la charla también quiso ofrecer un consejo a todos aquellos que comienzan en el mundillo: «Si la gente hace aquello que le gusta y pone su pasión y su empeño en sacar adelante los proyectos, es cuando consiguen los mejores resultados. Muchas veces si vas buscando algo solo por dinero, acabas fracasando».

El café de después de comer vino acompañado de grandes historietistas del momento como son Joe Jusko, Iban Coello, Bruno Redondo, Daniel Sampere o Rick Leonardi, quién afirmó que comenzó su andadura en el mundo Marvel como entintador. «Desde los nueve años amo los cómics, quise dedicarme a este campo, así que me presenté en la puerta de las dos empresas más importantes del mundo en cómics y un director me propuso como entintador», explicaba.

00:55 Vídeo. Uno de los participantse en la primera edición de Cómic Dog.

El mexicano Jorge Molina también declaró su vocación por las viñetas y cómo ha cumplido su sueño a través de esfuerzo y constancia convirtiendo de este modo su hobbie en su profesión. «Trabajo en lo que siempre he soñado y, además, me permite descubrir nuevas culturas y países que me inspiran y me enriquecen».

La jornada prosiguió dando protagonismo a los asistentes con cuatro patas. Metrópoli realizó el pasado año una versión beta y debido a su éxito, este año se ha celebrado la primera edición de Cómic Dog. sEl concurso estaba dirigido para aquellos aficionados a disfrazarse de personajes de ciencia ficción y que en esta ocasión, podrían hacerlso acompañados de sus mascotas. El certámen consistía en grupos compuestos por, al menos, una persona y un perro que se subirían al escenario interpretando los personajes que representaban con su atuendo del mundo del cómic, el de videojuegos o el mundo cinematográfico. El jurado valoraba la originalidad y la puesta en escena de los participantes con la condición de que el atuendo del animal no dañase ningún movimiento natural del perro.

Para los amantes de la música, el toque final de la jornada lo ofreció el grupo musical vasco, Smile, a las 21 horas en el escenario del Thunder Bitch. En su concierto ofrecieron a los asistentes un repertorio de canciones inspiradas en los años sesenta, hecho que los caracteriza y los diferencia de las demás bandas. La guinda del pastel se ocupó de ponerla el grupo francés Rinocerose, que actuó a las 23 horas en el escenario principal de Metrópoli donde se pudo escuchar el último álbum que publicaron: 'Angels and Demons'.