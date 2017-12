El Mediterráneo revela su drama en escena Marco Magoa, sobre el escenario del Teatro Jovellanos, dando vida a Mahmud. / ARNALDO GARCÍA El actor, dramaturgo y director gijonés llevó al Teatro Jovellanos su proyecto sobre la inmigración ante un patio de butacas casi lleno Marco Magoa presentó en castellano 'Mare Nostrum', un monólogo que viaja junto a un migrante sirio M. F. ANTUÑA GIJÓN. Jueves, 28 diciembre 2017, 00:10

Es una travesía dolorosa, un periplo infernal por una historia que es teatro pero es realidad, puro hoy, un aquí y ahora sonrojante que es, sin embargo, el pan nuestro de cada día. 'Mare Nostrum. Finis Somnia Vestra' llegó por primera vez a los espectadores de teatro en castellano de la mano de su autor, que es también el actor que se mete en el pellejo de un sirio que abandona su país y va de un infierno a otro buscando un cielo que nunca acaba de ser ni azul ni luminoso. El viaje de Mahmud es el de tantos y tantos, porque con las historias de un sinfín de emigrantes compuso Magoa esta aventura que salió a escena por vez primera en Dinamarca en 2016 y que anoche llegó a Gijón después de verse en Jordania, Túnez y Estados Unidos.

Con el patio de butacas casi lleno, Magoa volvía a casa con ese personaje que tras abandonar Siria se embarba en Libia rumbo a Lampedusa. Allí, con el acompañamiento de proyecciones y una escenografía colorista y efectiva arropada por una muy buena iluminación, comienza a narrar y recordar quién es, de dónde viene, por qué ha llegado hasta allí y hacia dónde va. Se desnuda un ser humano, sin más, como tantos otros que solo huyen de la guerra y se dan de bruces con otra batalla, la de la incomprensión, el rechazo, el miedo al diferente, la islamofobia. Y lo que es Mahmud, que demuestra con palabras, con gestos, es que solo es un hombre buscando una vida mejor, con aspiraciones, anhelos y miedos universales.

Sale a escena Mahmud para darle un bofetón a la Europa incapaz de responder a la tragedia del Mediterráneo, para conmover y acercar el dolor ante los ojos de todos, pero siempre con un hueco para la sonrisa, para la esperanza, para la ironía, para dejar las puertas abiertas a los sueños por mucho que en algunos momentos se revelen única y exclusivamente como pesadillas.

Con todos esos ingredientes se trazó en castellano la peripecia de Mahmud, que escucharon en el patio de butacas algunos inmigrantes afincados en Asturias que saben perfectamente que la ficción es mucho menos cruel que la realidad, pero que no conviene mirar atrás, sino adelante. En un momento de la función, dos senegaleses alzaron su voz desde el patio de butacas para decirle al protagonista que sus sueños no se han perdido en el mar. «Yo soy de Senegal, y yo recogí tus sueños y los de aquellos compañeros que he visto en el mar», afirmó Moussa Leye, puesto en pie. Él llegó a Canarias en una travesía que casi le cuesta la vida. Abdou Karim, compatriota suyo, que llegó en patera a España, también tomó la palabra. Pablo Ramón, Izi Díaz y Almudena Fernández, tres actores de la ESAD, también pusieron en sus voces el testimonio de europeos solidarios dispuestos a recoger esos sueños. Ovación cerrada. Tras los aplausos, Magoa hizo subir a los actores e inmigrantes y dio las gracias.

'Mare Nostrum' es la tercera pieza de una trilogía de Magoa dedicada al drama del Mediterráneo. La primera función fue 'El cielo y yo', que se estrenó en árabe en Jordania en 2015; luego llegó 'Nada', que también se representó en lengua árabe en El Cairo; y por último 'Mare Nostrum', que vio la luz en inglés en Dinamarca, en la Europa en la que concluye una travesía y comienza otra. Porque la aventura teatral de Magoa ha atravesado también el Mediterráneo para recalar por fin a orillas del Cantábrico.