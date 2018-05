«Morir debe ser como tirarse a una piscina» Andrés Aberasturi ha cambiado la ciudad por el campo. / EFE El periodista Andrés Aberasturi presentará este martes en Oviedo su último poemario A. VILLACORTA Domingo, 6 mayo 2018, 01:03

Andrés Aberasturi (Madrid, 1948) ha dicho ya todo lo que tenía que decir poéticamente. Y el resultado es 'El libro de las despedidas' , que presentará el martes, a las 20 horas, en la plaza de Trascorrales. Esta edición revisada de su última obra poética llega a LibrOviedo tras el éxito de 'Cómo explicarte el mundo, Cris', en el que le hablaba a su hijo con parálisis cerebral, y el veterano periodista la ha definido como «una biografía sentimental, una historia de la vida. Todo lo que escribo es muy autobiográfico, mucho más la poesía». Y, así, con «una mezcla de ternura y de derrota», habla de los amores, de la infancia, de la muerte... y se despide de todo -en palabras de José Antonio Marina- «con la serena aceptación de lo inaceptable y el dulce alejamiento de lo imprescindible».

-Tardó doce años en terminar la carrera, pero lo hizo con aprovechamiento y lo conoció toda España.

-Tampoco te creas. Trabajé en varios periódicos y no llegué a jefe de sección, así que luego me tuve que ganar el pan en otros lados. Me han echado de un montón de sitios o me he ido yo antes de que me echaran.

-¿Cómo ve la evolución del periodismo en los últimos años?

-Muy complicada. Como se empezó a ofrecer la información de forma gratuita en la web, ahora es muy difícil dar marcha atrás y que la gente pague. Y deberíamos pagar, porque una buena información cuesta dinero.

-Usted mismo ha regañado en Twitter a Ada Colau por decir que el almirante Cervera era un facha sin sonrojarse.

-Eso fue lo penúltimo que le dije. Lo último fue que puso que Iniesta era un barcelonés universal siendo él de Albacete. Barcelonista como mucho.

-¿Le preocupa la situación que se vive en Cataluña?

-Es muy preocupante. Se ha abierto una brecha que va a ser muy difícil de cerrar. Es un problema de vecinos, cuñados, amigos... Las posturas están cada vez más radicalizadas y es todo un poco paranoico. Resulta imposible hablar con los separatistas porque no atienden a razones. Están en una espiral muy rara. Aparte de que el Gobierno tampoco lo ha hecho muy bien.

-¿Ha faltado diálogo?

-Pues sí. Tendrían que haber tomado cartas en el asunto en su momento, que fue hace muchos años. Estoy hablando de las autonomías y de cómo se cedió la educación, la sanidad... De que debería haber habido un pacto de Estado sobre tres o cuatro temas básicos. No se hizo y estamos pagando las consecuencias.

-Pues a Rajoy parece que le funciona lo de hacerse el gallego...

-El problema es si le funciona a los españoles. Y los españoles estamos como estamos. Para aprobar los Presupuestos Generales del Estado no se puede estar negociando permanentemente con los nacionalistas para que te den su apoyo. ¿A cambio de qué? No puede ser. Además, tenemos una ley electoral muy mala, pero ninguno de los dos grandes partidos la quiere cambiar porque no les conviene. Así, son cautivos siempre del voto nacionalista para tener una mayoría y eso es un chantaje permanente a través del Estado a todos los españoles.

-¿En Madrid, Cifuentes fue rehén de los suyos?

-El encarnizamiento con un ser humano me parece impresentable. Que existiera ese vídeo tras no sé cuántos años y que se pusiera en circulación es un escarnio contra ella como persona. Se han traspasado todas las barreras. Cuando estalló del escándalo del máster, tuvo que haberse ido, pero no hay que llegar a esta situación, con La Sexta emitiendo el vídeo de las cremas en bucle. No puede ser. No se pueden dar patadas a un perro muerto.

-¿En el tratamiento informativo del 'caso La Manada' también se traspasaron límites?

-Lo mismo. Para empezar, muchos no se han leído ni el voto particular ni la sentencia, con lo cual ya quedas sobrecogido de que la gente hable sin saber. Y, una vez que te la lees, el problema no son los jueces: el problema es el Código Penal. Lo que no vale es que los políticos se metan con los jueces cuando son los que tienen que legislar. A mí no me gusta la sentencia. Claro que no me gusta. Pero no puedo poner a parir a los jueces porque el daño social es brutal.

-¿El ministro Catalá echó gasolina al fuego al hablar de los problemas personales del juez del voto particular?

-Es una metedura de pata que tuvo que estar toda la noche dándose cabezazos contra la pared. Eso lo podemos escribir tú o yo en una columna, pero no lo puede decir el ministro, sembrando la duda, dejando a la Justicia con el culo al aire y a la separación de poderes, igual. Un disparate.

-También ha sido muy crítico con la aplicación de la Ley de Dependencia y sabe muy bien de lo que habla.

-Cuando tienes un hijo con parálisis cerebral, te das cuenta del abandono que había y sigue habiendo por parte de la Administración, de la falta de fondos para aplicar la ley... Tuve la oportunidad de decirlo en un libro y lo hice en nombre de muchas familias, en nombre de mi hijo y en nombre de un colectivo, el de la discapacidad, maltratado y marginado.

-¿Cómo está Cris?

-Hemos pasado un año muy bueno. No hemos tenido ninguna neumonía ni nada, así que tocamos madera.

-Y ahora viene a Asturias con una despedida.

-Es que llega un momento en la vida en el que ya lo has contado todo y conviene, por lo menos, ser educado y despedirse de la gente que te ha querido, a la que has querido, de tus padres, de la infancia, la adolescencia, la juventud, los amores, las mujeres, los hijos. Hay que morir con todo dicho, pero no conviene decirlo muchas veces. Yo ya me despido y no volveré a escribir poesía.

-¿Qué le queda ahora?

-Hombre, no me voy a enamorar ahora como un quinceañero a estas alturas. Entre otras cosas, porque mi mujer seguramente se cabrearía. Me queda ver cómo crecen los nietos, cómo se desevuelven los hijos... Contemplar la vida desde el arcén, que es un buen sitio después de muchas carreras: has hecho de gregario, te has escapado, has terminado agotado en alguna etapa... Después de todo eso, un día te das cuenta de que ya no te apetece correr y ves que la vida sin podios ni fotos también es divertida. Yo estoy en al arcén, viendo cómo pasan los demás y animándolos.

-¿Piensa en la idea de Dios?

-Soy un agnóstico beato. No sé si creo o no. La idea de Dios me viene grande. En un Dios personal, con el dogma del Vaticano, por supuesto que no puedo creer porque sería traicionarme a mí mismo. Respecto a la divinidad, seguramente existe algo. Desde la inocencia de mi hijo a los paisajes. Yo creo que, al final, todos somos Dios o formamos parte de un Dios posible.

-¿Y en la muerte?

-Pues sí. De vez en cuando te entra un reconcome, porque la gente que se muere ya no es mayor que tú: son los que están a tu alrededor. La vida te va preparado y diciendo: «Este colega tuyo, de tu promoción, ya no está». Pero habrá que aceptarlo. Lo de morirse debe ser como tirarse a una piscina. Hay que contar hasta tres, dar muchas vueltas, meter el pie, volver a sacarlo. Y más, para un tipo como yo, que siempre encuentra fría el agua. Pero, al final, das un salto. Es mucho peor una vejez invalidante.

-Le cito: «El mundo es una mierda, pero se puede vivir hermosamente».

-No soy pesimista, como piensan algunos, pero, desde un punto de vista objetivo, el mundo es una mierda. Medio mundo se está muriendo de hambre y al otro medio le sobra pan. Abres la nevera y es una vergüenza. Medio mundo está en guerra y el otro medio está haciendo armas para que se maten. Medio mundo está huyendo y otro medio está cerrando las fronteras y construyendo muros para que no entren. Esto no es serio ni normal. Ahora bien, se puede vivir hermosamente. Tienes gente que quieres y que te quiere y no te pasas el día llorando por los rincones.

-Y, después de toda la vida en la ciudad, se ha ido a vivir al campo.

-Aquí estoy, con cielo azul y las gallinas, que acabo de ir a ver ahora si han puesto huevos o no. Todo muy zen. La vida sigue pasando y, a veces, es divertida.