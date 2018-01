Muere el músico Jim Rodford, bajista de The Kinks y The Zombies AGENCIAS LONDRES. Lunes, 22 enero 2018, 00:12

El músico británico Jim Rodford, bajista de The Kinks y The Zombies, falleció el sábado a los 76 años. Fue el también músico Rod Argent el primero en informar del fallecimiento de su «querido primo y amigo de por vida», «al caerse por unas escaleras». Argent destacó que Rodford era un «magnífico bajista» que dedicó a la música toda su vida. «Su compromiso fue absolutamente inquebrantable» afirmó. El músico Dave Davies, uno de los miembros fundadores de The Kinks, también rindió en su cuenta de Twitter un sentido homenaje a su excolega, cuya «repentina pérdida» le ha dejado «devastado».

Jim Rodford fue el bajista de The Kinks, que actuaron en Gijón en 1986, durante 19 años, desde 1978 hasta que se disolvió la banda en 1996. El legado de esta influyente banda británica, coetánea de The Who, The Animals, Rolling Stones o los Beatles, está compuesto por 23 discos de estudio, de 'Kinks' (1964) a 'Phobia' (1993). En el 2004, Rodford se unió a The Zombies.