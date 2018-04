Avicii anuncia su retirada de la música

El dj sueco Avicii, de 26 años, ha anunciado a través de su página web que abandona su carrera musical, al menos temporalmente, para explorar otros campos y tener más tiempo para su vida privada.

"He decidido que en este 2016 tendrán lugar mi última gira y últimos conciertos", explica en una larga carta a sus seguidores, en la que, sin embargo, no cierra la puerta a volver a los escenarios: "Una parte de mí nunca puede decir nunca. Podría volver, pero no será dentro de poco".

El artista, conocido por temas como 'Levels' o 'Wake me up', indica que tiene "fuertes intereses en áreas diferentes pero demasiado poco tiempo para explorarlos". Además, Avicii, cuyo nombre real es Tim Bergling, lamenta tener "demasiado poco (tiempo) para la vida de la persona real tras el artista".

La decisión la tomó hace un par de semanas, tras conducir a través de Estados Unidos con amigos y el equipo técnico de la gira "sólo para mirar y reflexionar sobre las cosas desde un nuevo punto de vista". "Realmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba hacer ese cambio con el que había estado luchando por un tiempo", relata en la misiva, en la que agradece a su familia y amigos, a sus seguidores y a todos sus compañeros en el negocio musical su apoyo. "Mi camino ha estado lleno de éxito, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida", añade.

Avicii se dio a conocer en 2011 con el tema 'Levels' y afianzó su fama desde 2013 con sus dos discos de estudio, 'True' y 'Stories', con los que escaló hasta las primeras posiciones de las listas de ventas en países como Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.