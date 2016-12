Ciaño pone letra y música a las canciones de Cohen

El primero en prestar su voz para el homenaje fue el colaborador del diario EL COMERCIO Alberto Piquero, que además de escribir canta y toca la guitarra como los ángeles. Una faceta que suele practicar en 'petit comité', pero que en esta ocasión no ocultó ante los vecinos de Ciaño que llenaron la Casa de la Buelga para asistir a la fiesta de fin de año de la Asociación Cauce del Nalón. El plato fuerte del programa era precisamente la música, con un homenaje coral al fallecido Leonard Cohen, cantautor canadiense y Premio Príncipe. Piquero, como adelantábamos, abrió el fuego con su particular versión de 'Dance with me', una versión en castellano que llevaba por título 'Baila conmigo amor'. Estaba acompañado a la guitarra por el resto de los participantes de la velada -Tácito Virgilio, May y Xulio Arbesú-, que uno a uno irían tomando el micrófono para acometer temas como aportaron otros temas como 'The partisan' y 'Aleluya'.

Después hubo un pase fotográfico sobre Portugal a cargo de Aladino Fernández, acompañado por música popular de ese país, como el clásico 'María la portugesa' de Carlos Cano. También cantó Arbesú 'La lloca', Meyor Cantar para la Consejería de Educación y Cultura y hubo una actuación humorística, todo con Carlos Fernández y Pedro Gutiérrez como conductores de una animada velada.