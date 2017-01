The Doors, medio siglo después

Fueron un hito y hoy son leyenda. El tiempo transcurrido sobre sus canciones sin envejecerlas lo confirma. Medio siglo ha pasado ya por The Doors. No de la primera nota que dieron el legendario Jim Morrison y sus compañeros de escenario, drogas y rock and roll, Ray Manzarek, Robby Krieger y John Densmore, seguramente en un garaje de Los Angeles, donde nacieron como banda. El aniversario que ahora se celebra, que California festejó especialmente ayer, lo que recuerda son los 50 años que han pasado desde el lanzamiento en 1967 de su álbum homónimo, el primero de la banda, que en realidad nacía dos años antes, no como cuarteto, sino como sexteto. Aquel 'The Doors' disco se convirtió en una de las mejores grabaciones de todos los tiempos. Para la historia es ya una de obras fundamentales del rock clásico y la música popular del último siglo, gracias a temas imprescindibles como 'Light my fire' y 'Break on through'.

En su honor y con su sonido inundándolo todo, los fieles del grupo se congregaron ayer en Los Ángeles como parte de una ceremonia rematada por las autoridades locales con la proclamación oficial del 4 de enero como «el día de The Doors». A la fiesta asistieron los dos integrantes vivos de la banda, el guitarrista Robby Krieger y el batería John Densmore, acompañados de los familiares de quien capitaneó la leyenda, Jim Morrison, y también del teclista Ray Manzarek, ambos ya fallecidos.

La celebración se realizó alrededor del emblemático mural de Jim Morrison en Venice Beach, el lugar en el que el líder de The Doors vivió a mediados de los 60 como universitario y donde pasó largas temporadas subsistiendo con legumbres enlatadas y LSD. Allí, entre palmeras y fisicoculturistas, convive desde hace dos décadas el gigantesco dibujo dedicado a él ante el que se fotografían sus miles de seguidores. Venice fue también el lugar donde en 1965 el entonces aspirante a poeta conoció de casualidad a Manzarek, en un primer encuentro casi tan legendario como el grupo que les unió durante años. Allí, tal como lo narra Oliver Stone en la película sobre el grupo, el teclista, en plena crisis existencial se topó con una especie de chamán playero que le cantó a capella algunas de sus canciones, para luego citarle el poema de William Blake que terminó por darle al grupo su nombre: «Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a los hombres como realmente es: infinito». Como parte de la conmemoración, los supervivientes de la banda presentaron una caja recopilatoria de discos cuya edición limitada aporta una grabación descubierta recientemente, uno de los primeros registros en vivo de Jim Morrison, capturado en un local del Sunset Strip en 1966.