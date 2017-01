Vicente Díaz dice definitivamente adiós a la música

Hace tiempo que Vicente Díaz no se sube a un escenario. En 2015 EL COMERCIO publicaba su sustitución en el concierto de verano de El Carbayedo. Los penúltimos contratos los rechazó por salud. Los últimos por agotamiento. Necesitaba descansar y en esas estaba cuando decidió decir adiós definitivamente. No fue ayer, ni anteayer, sino hace tiempo, pero es hoy cuando lo hace público. No quiso el popular cantante, que empezó en la tonada, pero ganó terreno por otros territorios más ligeros, hacer un anuncio público de retirada hasta ahora. El Anuario de la Música de 2016, publicado por Goxe Producciones, que se presenta hoy en Oviedo, mientras él disfruta de unas vacaciones fuera de Asturias, ha sido su cauce. En sus páginas relata: «Púnxime un poquitín malu. Tuvi que dexar de cantar y depués de pensalo muncho y consultalo cola almuhada decidí que yá taba bien, que dexaba'l mundu de la música».

Son 45 años cantando, recuerda. 22 discos a las espaldas y éxitos innumerables. Pero, además, un trabajo doble. No hay que olvidar y él no lo olvida que Vicente Díaz compaginó su empleo en Arcelor con su vida en los escenarios. «Fue un sacrificio bien grande. Ahora toca descansar» y escuchar a otros, por ejemplo a Nino Bravo, uno de sus cantantes de cabecera.

«Voi descansar un poco, que yá ta bien», dice ahora porque, «cola edá mía nun ye pa tar tiráu pela carretera a les seis de la mañana. Nun ye plan». Así de tajante se muestra el cantante que recorrió medio mundo, media América, con su voz. De hecho, las últimas llamadas para actuar acabaron todas con una negación. Otra cosa es que, algún día, por alguna ocasión inesperada tome el micrófono y vuelva a revivir los éxitos que le llevaron a ser para muchos el digno heredero de 'El Presi'. Él desde luego asume ese título como un elogio de los grandes porque si hubo un referente en su vida, fue precisamente, 'El Presi'. A él miró cuando tomó una guitarra por primera vez y dejó atrás la tonada y a él se encomendó cuando le llovieron las primeras críticas por ese abandono. También, como a a 'El Presi' le pasó, los malos tragos sucumbieron pronto ante los aplausos.

En su haber deja ahora varios éxitos, como 'Fiesta en la aldea', que fue disco de oro y que le dio trono en las romerías de toda Asturias. Pero el triunfo de Vicente Díaz, no fue solo patrio. También logró reverencias fuera, especialmente en Argentina, Santo Domingo, México y Venezuela. Allí le veneraban todos, pero de manera especial los asturianos emigrantes. «Nos conciertos había xente qu'hasta lloraba», recuerda en el Anuario.

La publicación recorre, además, los entresijos del año que se fue en Asturias. En sus páginas se habla del papel que tiene que jugar la radio pública, también de la «tercera revolución del folk asturiano», de la 'Política musical asturiana' a la que se le hace un análisis, con revisión y propuestas. Asimismo se presenta el informe 'La segunda generación joven', sobre las voces de la tonada, y, además de las líneas dedicadas a Vicente Díaz están las que se llevan Rodrigo Cuevas, Marisa Valle Roso y Bras Rodrigo, que presenta su trabajo discográfico. El volumen se completa con un disco con muestras de lo mejor que ha ofrecido el año 2016, con diecisiete cortes repartidos en estilos como la tonada, el folk, el rock, las bandas de gaitas o la canción de autor.